Medium Puppy

Medium Puppy

Сухой корм для собак

Полнорационный сбалансированный сухой корм для щенков средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев.

Доступные размеры

50g

1kg

4kg

10kg

15kg

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Поддержание иммунитета

Рост – это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В ходе этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Medium Puppy помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Безопасность пищеварения

Эксклюзивная комбинация питательных веществ включая высокоусвояемые белки (L.I.P. белки*) и пребиотики (ФОС) помогает поддерживать безопасность пищеварения и баланс кишечной флоры который способствует нормальной консистенции стула.

Короткий период роста - большие энергозатраты

Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Это время больших перемен и новых открытий. В этот период постепенно развивается иммунная система. Вот почему вашему щенку необходимо адаптированное питание, которое поможет ему вырасти здоровым и сильным. Продукт ROYAL CANIN® Medium Puppy разработан для щенков средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 2 до 12 месяцев. Благодаря высокому содержанию белков ROYAL CANIN® Medium Puppy поддерживает гармоничное развитие щенка, рост его костей и мышц в течение относительно короткой фазы роста. Антиоксиданты способствуют развитию иммунной системы, которая у молодых животных только формируется. Пребиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника. Высокоусвояемые белки L.I.P. обеспечивают отличную переносимость рациона и способствуют нормальному пищеварению.