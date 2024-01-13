Educ
Сухой корм для собак
Поощрение при обучении и дрессировке щенков и взрослых собак
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
30 x 50g
Низкое содержание калорий
Неполнорационный продукт EDUC низкокалориен (каждая крокета содержит менее 3 ккал), но обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Ингредиенты: Маниока (тапиока), пшеничная клейковина*, пшеничная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества.
* L.I.P. = высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости. «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»
|Размер вес
|Количество
|Mini ( менше 10 кг)
|10 шт
|Medium ( 11-25 кг)
|20 шт
|Maxi ( 26 - 44 кг)
|30 шт
|Giant ( больше 45 кг)
|40 шт
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Рекомендуется для поощрения при обучении и дрессировке щенков старше 2 месяцев и взрослых собак. Во избежание появления избыточного веса и в целях сохранения здоровья собаки рекомендуется строго контролировать ежедневно потребляемое животным количество корма. При этом необходимо, чтобы у собаки постоянно был доступ к свежей воде.