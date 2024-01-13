Educ

Educ

Сухой корм для собак

Поощрение при обучении и дрессировке щенков и взрослых собак

Доступные размеры

50g

30 x 50g

Как рассчитать правильную порцию?
Найти продавца

Низкое содержание калорий

Неполнорационный продукт EDUC низкокалориен (каждая крокета содержит менее 3 ккал), но обладает высокой вкусовой привлекательностью.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Рекомендуется для поощрения при обучении и дрессировке щенков старше 2 месяцев и взрослых собак. Во избежание появления избыточного веса и в целях сохранения здоровья собаки рекомендуется строго контролировать ежедневно потребляемое животным количество корма. При этом необходимо, чтобы у собаки постоянно был доступ к свежей воде.