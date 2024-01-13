СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Рекомендуется для поощрения при обучении и дрессировке щенков старше 2 месяцев и взрослых собак. Во избежание появления избыточного веса и в целях сохранения здоровья собаки рекомендуется строго контролировать ежедневно потребляемое животным количество корма. При этом необходимо, чтобы у собаки постоянно был доступ к свежей воде.

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