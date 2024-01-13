Mini Puppy
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для щенков мелких пород в возрасте до 10 месяцев
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержание иммунитета
Рацион MINI PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует поддержанию здорового пищеварения и баланса кишечной флоры.
Высокое содержание энергии
Удовлетворяет энергетические потребности щенков мелких пород.
|Возраст
|Вес взрослой собаки = 2 кг
|Влажный корм +сухой корм
|Вес взрослой собаки = 5 кг
|Влажный корм +сухой корм
|Вес взрослой собаки = 10 кг
|Влажный корм +сухой корм
|2 месяца
|2+1/2
|1 + 28 г
|4+1/2
|1 +72 г
|7
|1+125 г
|4 месяца
|2+3/4
|1 + 35 г
|5+1/4
|1 +89 г
|8+3/4
|1 +161 г
|6 месяцев
|2+1/4
|1 + 27 г
|4+3/4
|1 +79 г
|9
|1 +164 г
|8 месяцев
|2
|1 + 19 г
|3+3/4
|1 +58 г
|7+1/4
|1 +129 г
|10 месяцев
|2
|1+ 18 г
|3+3/4
|1 +57 г
|6+1/2
|1 +112 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Период роста – важная стадия жизни щенка. Это время больших перемен и новых открытий. Поэтому в раннем возрасте важно обеспечить щенка рационом, который дополнительно поддержит его развитие.Продукт «ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе» для щенков собак миниатюрных пород в возрасте до 10 месяцев (вес взрослой собаки до 10 кг) разработан с учетом их особых потребностей в питательных веществах. В состав рациона «ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе» входит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, включая витамин E, необходимый для укрепления иммунной системы в период ее формирования.ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе также обогащен комплексом питательных веществ, способствующий здоровью пищеварительной системы.Продукт обладает повышенной калорийностью, чтобы компенсировать затраты энергии вашего щенка во время интенсивного роста.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Puppy выпускается также в виде сухого продукта с аппеиттными хрустящими крокетами.Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.