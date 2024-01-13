СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Период роста – важная стадия жизни щенка. Это время больших перемен и новых открытий. Поэтому в раннем возрасте важно обеспечить щенка рационом, который дополнительно поддержит его развитие.Продукт «ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе» для щенков собак миниатюрных пород в возрасте до 10 месяцев (вес взрослой собаки до 10 кг) разработан с учетом их особых потребностей в питательных веществах. В состав рациона «ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе» входит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, включая витамин E, необходимый для укрепления иммунной системы в период ее формирования.ROYAL CANIN® Mini Puppy кусочки в соусе также обогащен комплексом питательных веществ, способствующий здоровью пищеварительной системы.Продукт обладает повышенной калорийностью, чтобы компенсировать затраты энергии вашего щенка во время интенсивного роста.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Puppy выпускается также в виде сухого продукта с аппеиттными хрустящими крокетами.Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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