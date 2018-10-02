Стерилизация кошки является важным решением. Она может положительно повлиять на здоровье и благополучие животного, но также может быть связана с рядом возможных осложнений и последствий.

Что такое стерилизация?

Стерилизация — это выведение кошки из разведения. У котов это называется кастрацией, хотя иногда этот термин используется для обозначения процесса стерилизации у котов и кошек.

Как происходит стерилизация?

Стерилизация должна проводиться ветеринарным врачом или другим квалифицированным специалистом, который делает кошке операцию. В результате проведенной операции кошка перестанет вырабатывать яйцеклетки, которые могли бы быть оплодотворены котом, а также прекратит выделять половые гормоны, привлекающие самцов.

Когда можно стерилизовать кошку?

Котов и кошек можно стерилизовать в период полового созревания. У кошек он наступает в возрасте от шести до семи месяцев, хотя стерилизацию безопасно делать с трехмесячного возраста. Как правило, первая течка у самок кошек наступает в шесть месяцев. Вы заметите изменения в их поведении: кошки много мяукают, трутся о ваши ноги или мебель и принимают позу для спаривания, если коснуться их спины.

Нужно ли стерилизовать мою кошку?

Вам решать, хотите ли вы стерилизовать свою кошку или хотите, чтобы у нее были котята в будущем. В стерилизации кошки есть ряд преимуществ. Самое главное, что это может значительно увеличить продолжительность ее жизни.

Стерилизация также может:

предотвратить появление незапланированного помета;

уменьшить вероятность того, что кошка будет драться с другими кошками;

уменьшить вероятность распространения инфекций, передающихся половым путем;

сократить количество бездомных кошек, которые появляются из-за незапланированных пометов;

устранить признаки течки, которые могут быть шумными и раздражающими для владельцев.

Как стерилизация повлияет на рацион моей кошки?

Как только вашу кошку стерилизуют, вы начнете замечать изменения в ее поведении, в том числе в пищевых привычках. Ее аппетит может увеличиться на 20–25%, но фактические затраты энергии уменьшатся на 30%. Это означает, что кошка может переедать и запасать лишнюю энергию в виде жира.

Если вы решите стерилизовать свою кошку в раннем возрасте, она продолжит расти и, следовательно, нуждаться в корме, который поддерживает рост и при этом не способствует набору избыточного веса. В это время ее лучше всего кормить специальным кормом, разработанным для стерилизованных котят.

Какие могут быть осложнения при стерилизации?

Самые серьезные осложнения, связанные со стерилизацией, касаются потенциального набора веса, что, в свою очередь, может привести к тяжелым заболеваниям. Развитие диабета и болезней суставов у кошек связано с ожирением. В то же время у кошек, ведущих малоподвижный образ жизни, и кошек, постоянно содержащихся в помещении, могут возникнуть нарушения работы желудочно-кишечного тракта из-за недостатка движения и большого количества времени, потраченного на вылизывание своей шерсти.

Решение о стерилизации кошки может положительно повлиять на ее здоровье и жизнь в семье, но оно имеет долгосрочные последствия. Если вам нужен дополнительный совет, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который подскажет вам, как лучше действовать в конкретной ситуации.