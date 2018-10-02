Что такое инфекционный перитонит кошек?

Инфекционный перитонит кошек (FIP) — это смертельное заболевание, поражающее кошек и котят. FIP возникает у кошек и котят, инфицированных достаточно распространенным коронавирусом, но только у тех животных, у которых вирус мутировал, что происходит относительно редко.

Что такое коронавирус кошек?

Коронавирус кошек передается от одного животного другому при контакте с инфицированными фекалиями.

Заражение может произойти, когда кошки вылизывают друг друга или когда они пользуются общими лотками, едят из одной миски, а также при использовании одних предметов для ухода за шерстью для нескольких кошек.

Как коронавирус кошек вызывает инфекционный перитонит кошек?

Коронавирусная инфекция у кошек и котят может принимать одну из двух форм:

«кишечная» форма;

форма, связанная с развитием FIP.

При «кишечной» форме вирус размножается в основном в кишечнике. Это может привести к возникновению диареи — особенно у котят, содержащихся вместе с другими кошками.

В настоящее время считается, что у некоторых кошек «кишечный» коронавирус мутирует в коронавирус, вызывающий FIP. Ученым пока неизвестно, как именно этот более или менее безобидный вирус превращается в смертельно опасный патоген.

Что происходит с кошкой, пораженной FIP?

У кошек, пораженных FIP, заболевание может проявляться по-разному:

возможно образование жидкости (выпота) в грудной клетке или брюшной полости — это так называемый «влажный» FIP;

возможно также появление узелковых новообразований (гранулем) на внутренних органах — это так называемый «сухой» FIP.

Каковы симптомы FIP?

У кошки или котенка с FIP развиваются различные симптомы, в том числе:

повышение температуры тела;

рвота;

потеря аппетита;

диарея;

судороги.

Может ли ветеринарный врач определить, есть ли у моей кошки FIP?

В настоящее время ветеринарным врачам доступны методы, позволяющие обнаружить присутствие коронавируса. Но они не позволяют отличить «кишечный» коронавирус от коронавируса, вызывающего FIP.

Это означает, что теста на FIP не существует.

Когда ветеринарный врач проводит эти тесты?

Ветеринарный врач проводит этот тест, чтобы поставить диагноз больной кошке.

Ветеринарный врач интерпретирует результаты тестов с осторожностью, анализируя множество других факторов, в числе которых условия содержания кошки или котенка, любые клинические признаки и результаты всех других проведенных тестов.

Существует ли вакцина против FIP?

Вакцина против инфекционного перитонита кошек существует, но ее эффективность остается спорной темой.

Всех котят необходимо прививать против следующих заболеваний:

«кошачий грипп» — герпесвирус кошек (fHV) и калицивирус кошек (FCV);

вирус панлейкопении кошек (FPV);

вирус лейкемии кошек, или FeLV (в России вакцину против FeLV используют не всегда).

Поскольку FIP не относится к числу основных, или базовых, вакцин, против этого заболевания вакцинируют не всех котят и кошек.

Чтобы понять, какие вакцины необходимы вашему котенку, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он составит рекомендации на основе образа жизни кошки, проанализировав множество факторов, включая то, будет ли животное находиться на улице и контактировать с другими кошками.

Если вас беспокоит здоровье вашего котенка или у вас есть какие-либо вопросы о том, какие вакцины ему необходимы, всегда обращайтесь к ветеринарному врачу.