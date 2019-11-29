Советы по обучению котенка

Возможности обучения котенка ограничены, однако в целом обучить его чему-либо вполне реально при условии, что цель обучения хорошо понятна и владелец вовремя поощряет желательное поведение животного.
Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

Обучение наиболее эффективно, если оно проводится часто и понемногу, если кошку при этом ничто не отвлекает, получаемое вознаграждение имеет большую ценность для животного и поведение, которому обучают, не связано для вашего питомца с негативным опытом.

Как кошки усваивают новые навыки

Базовое обучение вашего котенка происходит в период от рождения до 6 месяцев благодаря доминирующей роли матери и взаимодействию с другими котятами. Котенок начинает подражать действиям матери, а затем учится, продолжая экспериментировать самостоятельно. Таким образом, ваши возможности внести вклад в основы обучения котенка ограничены, но вы по-прежнему обязаны завершить его социализацию в контексте новой среды.

Роль кошки в обучении котят

Рекомендуется подождать, пока котенку исполнится не менее двух месяцев, прежде чем разлучить его с матерью и другими котятами. Матери-кошки играют жизненно важную роль в воспитании котят, обучая их гигиене и прививая социальные привычки на собственном примере и посредством игры. Кроме того, кошки кормят котят, контролируют их действия, успокаивают и защищают.

Взрослая кошка лежит с новорожденными котятами на белом ковре.

Ваша роль

Окружающая обстановка, в которую вы помещаете котенка, оказывает на него влияние. Котенок, который с самого раннего возраста общается с разными людьми и животными, становится более разносторонним и любознательным взрослым животным.

Принципы воспитания котенка

Котенок начинает подражать действиям матери, а затем учится, продолжая экспериментировать самостоятельно. Частью таких экспериментов становится изучение последствий собственных действий. То есть если котенку нравятся последствия, то он будет повторять вызвавшие их действия.

Кусание и царапание

До завершения процесса развития зубов и когтей котенка следует как можно раньше установить для него пределы допустимого. Во время игровых драк с другими котятами укусы и царапины, которые получает котенок, помогают ему определить, насколько агрессивно он может действовать, используя свои зубы и когти, чтобы не причинить боли сопернику.

Использование лотка

К возрасту пяти или шести недель котенок научится пользоваться лотком и часто будет подолгу пытаться закопать свои экскременты. Если котенок этого не делает, почаще помещайте его в лоток, особенно после еды. Возьмите его за лапы и вместе с ним выкопайте ямку в наполнителе, чтобы он привык закапывать свои экскременты. Это действие достаточно будет повторить один или два раза.

В процессе дрессировки котенка вы не сможете полностью все контролировать. Однако если вы привыкнете следить за его движениями, реакциями, издаваемыми им звуками и положением ушей, ваше понимание поведения котенка будет расти, и вы сможете лучше заботиться о его благополучии.

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