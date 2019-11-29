Советы по обучению котенка

Ваша роль

Окружающая обстановка, в которую вы помещаете котенка, оказывает на него влияние. Котенок, который с самого раннего возраста общается с разными людьми и животными, становится более разносторонним и любознательным взрослым животным.

Принципы воспитания котенка

Котенок начинает подражать действиям матери, а затем учится, продолжая экспериментировать самостоятельно. Частью таких экспериментов становится изучение последствий собственных действий. То есть если котенку нравятся последствия, то он будет повторять вызвавшие их действия.

Кусание и царапание

До завершения процесса развития зубов и когтей котенка следует как можно раньше установить для него пределы допустимого. Во время игровых драк с другими котятами укусы и царапины, которые получает котенок, помогают ему определить, насколько агрессивно он может действовать, используя свои зубы и когти, чтобы не причинить боли сопернику.

Использование лотка

К возрасту пяти или шести недель котенок научится пользоваться лотком и часто будет подолгу пытаться закопать свои экскременты. Если котенок этого не делает, почаще помещайте его в лоток, особенно после еды. Возьмите его за лапы и вместе с ним выкопайте ямку в наполнителе, чтобы он привык закапывать свои экскременты. Это действие достаточно будет повторить один или два раза.

В процессе дрессировки котенка вы не сможете полностью все контролировать. Однако если вы привыкнете следить за его движениями, реакциями, издаваемыми им звуками и положением ушей, ваше понимание поведения котенка будет расти, и вы сможете лучше заботиться о его благополучии.