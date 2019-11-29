Советы по обучению котенка
Обучение наиболее эффективно, если оно проводится часто и понемногу, если кошку при этом ничто не отвлекает, получаемое вознаграждение имеет большую ценность для животного и поведение, которому обучают, не связано для вашего питомца с негативным опытом.
Как кошки усваивают новые навыки
Базовое обучение вашего котенка происходит в период от рождения до 6 месяцев благодаря доминирующей роли матери и взаимодействию с другими котятами. Котенок начинает подражать действиям матери, а затем учится, продолжая экспериментировать самостоятельно. Таким образом, ваши возможности внести вклад в основы обучения котенка ограничены, но вы по-прежнему обязаны завершить его социализацию в контексте новой среды.
Роль кошки в обучении котят
Рекомендуется подождать, пока котенку исполнится не менее двух месяцев, прежде чем разлучить его с матерью и другими котятами. Матери-кошки играют жизненно важную роль в воспитании котят, обучая их гигиене и прививая социальные привычки на собственном примере и посредством игры. Кроме того, кошки кормят котят, контролируют их действия, успокаивают и защищают.
Ваша роль
Окружающая обстановка, в которую вы помещаете котенка, оказывает на него влияние. Котенок, который с самого раннего возраста общается с разными людьми и животными, становится более разносторонним и любознательным взрослым животным.
Принципы воспитания котенка
Котенок начинает подражать действиям матери, а затем учится, продолжая экспериментировать самостоятельно. Частью таких экспериментов становится изучение последствий собственных действий. То есть если котенку нравятся последствия, то он будет повторять вызвавшие их действия.
Кусание и царапание
До завершения процесса развития зубов и когтей котенка следует как можно раньше установить для него пределы допустимого. Во время игровых драк с другими котятами укусы и царапины, которые получает котенок, помогают ему определить, насколько агрессивно он может действовать, используя свои зубы и когти, чтобы не причинить боли сопернику.
Использование лотка
К возрасту пяти или шести недель котенок научится пользоваться лотком и часто будет подолгу пытаться закопать свои экскременты. Если котенок этого не делает, почаще помещайте его в лоток, особенно после еды. Возьмите его за лапы и вместе с ним выкопайте ямку в наполнителе, чтобы он привык закапывать свои экскременты. Это действие достаточно будет повторить один или два раза.
В процессе дрессировки котенка вы не сможете полностью все контролировать. Однако если вы привыкнете следить за его движениями, реакциями, издаваемыми им звуками и положением ушей, ваше понимание поведения котенка будет расти, и вы сможете лучше заботиться о его благополучии.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего котенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы у котят в период роста.
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