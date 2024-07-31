Кошки - активные животные по своей природе, и короткие всплески активности важны для них, чтобы поддерживать тело и разум в активном состоянии и взаимодействовать с окружающей средой. Кошки, живущие на улице, любят проводить несколько часов в день, бродя по окрестностям и охотясь.

Чтобы оставаться такими же счастливыми и здоровыми, комнатные кошки должны проводить много времени, общаясь с вами, и иметь много игрушек, чтобы занять их.

Это особенно актуально для растущих котят, которым необходимо развивать свои природные инстинкты, такие как лазанье и царапанье, чтобы стать здоровыми взрослыми кошками. Хорошая новость заключается в том, что вы можете помочь своему котенку удовлетворить свои потребности и получить достаточную физическую нагрузку с помощью старой доброй игры. Планируйте несколько коротких игровых сессий каждый день, используя игрушки (подойдет даже скомканная бумага!) и игры, которые побуждают вашего котенка бегать, набрасываться и преследовать.

Задумываясь о том, как часто нужно упражнять взрослую кошку, живущую в помещении, планируйте много игр и общения в течение всего дня. Необходимо следить за тем, чтобы обстановка в помещении не наскучила кошке, так как это может привести к ее малоподвижности, что способствует набору веса.

Упражнения и игры необходимы всем кошкам, поскольку они обеспечивают умственную и физическую стимуляцию, а также способствуют развитию социального поведения. Если у вашей кошки есть место для игр и доступ к разнообразным кошачьим игрушкам, когтеточкам и занятиям с вами, это поможет ей оставаться здоровой и счастливой.