Игры — залог здоровой физической активности
Сколько упражнений нужно моей кошке?
Кошки - активные животные по своей природе, и короткие всплески активности важны для них, чтобы поддерживать тело и разум в активном состоянии и взаимодействовать с окружающей средой. Кошки, живущие на улице, любят проводить несколько часов в день, бродя по окрестностям и охотясь.
Чтобы оставаться такими же счастливыми и здоровыми, комнатные кошки должны проводить много времени, общаясь с вами, и иметь много игрушек, чтобы занять их.
Это особенно актуально для растущих котят, которым необходимо развивать свои природные инстинкты, такие как лазанье и царапанье, чтобы стать здоровыми взрослыми кошками. Хорошая новость заключается в том, что вы можете помочь своему котенку удовлетворить свои потребности и получить достаточную физическую нагрузку с помощью старой доброй игры. Планируйте несколько коротких игровых сессий каждый день, используя игрушки (подойдет даже скомканная бумага!) и игры, которые побуждают вашего котенка бегать, набрасываться и преследовать.
Задумываясь о том, как часто нужно упражнять взрослую кошку, живущую в помещении, планируйте много игр и общения в течение всего дня. Необходимо следить за тем, чтобы обстановка в помещении не наскучила кошке, так как это может привести к ее малоподвижности, что способствует набору веса.
Упражнения и игры необходимы всем кошкам, поскольку они обеспечивают умственную и физическую стимуляцию, а также способствуют развитию социального поведения. Если у вашей кошки есть место для игр и доступ к разнообразным кошачьим игрушкам, когтеточкам и занятиям с вами, это поможет ей оставаться здоровой и счастливой.
Как домашний или «уличный» образ жизни влияет на степень активности кошек?
Кошкам, постоянно содержащимся в помещении, необходимо больше внимания, чтобы они были счастливыми и здоровыми. Им нужно достаточно места для физической активности, лазания и игр, чтобы они не скучали и не стали пассивными. Таким кошкам понадобится когтеточка, интересные игрушки, чтобы они были постоянно заняты, и регулярное общение с владельцем. Кошки — умные животные, они удовлетворяют свои инстинкты, время от времени охотясь и гоняясь за своими игрушками вместе с вами.
Обеспечивая стимуляцию умственных и физических способностей кошки, независимо от того, содержится ли она постоянно в помещении или часто бывает на улице, вы будете развивать и тело, и интеллект своего питомца.
Занятия для кошек, живущих в помещении
Большой выбор игрушек, с которыми кошка может играть в разные дни недели, не только избавит ее от скуки, но и обеспечит увлекательные тренировки для тела и мозга. Для умственной активности кошек полезным будет общение с владельцами, поэтому крайне важно играть со своими питомцами.
Кошки — умные животные, им понравится разгадывать пищевые головоломки или искать спрятанный сухой корм. Такие занятия дают им возможность бегать, прыгать, карабкаться и выслеживать добычу, как в дикой природе.
Кошки обладают сильными, точно контролируемыми мышцами. Игровой комплекс достаточной высоты, чтобы кошка могла вытянуться в полный рост, поможет ей поддерживать мышцы в тонусе, а также оставаться активной и здоровой.
Консультации ветеринарного врача
Узнайте у ветеринарного врача, как определять нормальное, здоровое телосложение кошки. У здоровых кошек с правильными пропорциями будут прощупываться ребра, талия хорошо видна, если смотреть сверху, живот не выступает за грудную клетку, если смотреть сбоку.
При необходимости ветеринарный врач даст рекомендации по увеличению ежедневных физических нагрузок вашей кошки и поможет решить любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть по поводу изменений телосложения или веса вашего питомца.