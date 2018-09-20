Как помочь кошке сбросить вес
Ожирение у кошек — очень важная актуальная проблема. Например, в Великобритании каждая четвертая кошка страдает ожирением. Ожирение может значительно сократить продолжительность жизни и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья животного. Однако благодаря правильной программе снижения веса можно добиться целевого веса кошки в 80–90% случаев.
Правильная диета, помогающая кошке сбросить вес
Диета для снижения веса у кошек основана на трех основных принципах: сокращение количества потребляемых калорий, управление чувством голода во время диеты и подбор количества необходимых питательных веществ в нужных пропорциях с целью сбалансировать состав корма. Это помогает обеспечить кошке правильное питание: рацион сбалансирован, он создает у животного чувство сытости и удовлетворения, а также значительно снижает потребление калорий.
Простое уменьшение количества обычного корма не является эффективным способом снижения веса. В некоторых случаях это может быть даже опасно для кошки, поскольку в результате животное не получит необходимые питательные вещества в полном объеме.
Специальная диета для снижения веса обычно должна отличаться более высоким содержанием белка по сравнению с обычным кормом для кошек (чтобы помочь поддерживать мышечную массу и компенсировать ограничение размеров порций), а также низким уровнем жиров и высоким содержанием минеральных веществ и витаминов. Кроме того, такая диета может обеспечивать организм кошки активными питательными веществами для поддержания здоровой подвижности суставов и хорошего состояния кожи и шерсти.
Новейшие, самые современные ветеринарные диеты содержат комплекс различных видов клетчатки и разработаны с учетом индивидуальных особенностей животных. Они помогают поддерживать у кошки чувство сытости и, следовательно, снижают вероятность выпрашивания корма, что способствует успеху программы снижения веса.
Кроме того, вы можете помочь кошке снизить вес, если обеспечите ей свободный доступ к питьевой воде из различных источников в разных местах дома. Это позволит вашему питомцу потреблять достаточное количество воды, что будет благотворно сказываться на пищеварении.
Формирование правильного пищевого поведения кошки
Для снижения веса кошки необходимо давать ей количество корма, рекомендованное на упаковке, или следовать рекомендациям ветеринарного врача и использовать кухонные весы для точного взвешивания. В зависимости от конкретной рецептуры сухие корма, которые обычно дают кошкам, могут быть очень калорийными, а это означает, что питомца можно легко перекормить. Поэтому использование весов и соблюдение рекомендаций — лучший способ успешно реализовать программу снижения веса.
Если ваша кошка ест без ограничений и не может самостоятельно регулировать потребление корма, разделите ее суточную норму на небольшие порции и организуйте частые кормления, чтобы контролировать потребление энергии. Кроме того, не кормите кошку остатками со стола, так как это может резко увеличить потребление калорий, и если вы хотите давать кошке лакомства, они должны быть учтены в ее общем ежедневном рационе.
Ветеринарный врач сможет посоветовать вам идеальный темп снижения веса вашей кошки, но он не должен быть слишком быстрым. В противном случае организм кошки воспримет это как нехватку питания, что может привести к серьезным проблемам с печенью.
Организация физической активности кошки для снижения веса
Кошке с избыточным весом может быть в принципе трудно играть. Однако если вы будете постепенно вводить игру в его распорядок дня, вы сможете помочь своему питомцу. Это будет способствовать поддержанию физической активности кошки и сжиганию лишних калорий.
Вы можете поощрять активность кошки, обустроив дом таким образом, чтобы стимулировать игровую деятельность животного. Установите специальный игровой комплекс для кошек или обустройте многоуровневую зону, где животное сможет совершать прыжки и забираться на верхние уровни, а также предоставьте кошке игрушки, с которыми можно играть, пока вас нет дома. Например, во время игры с особой игрушкой кошка может получать доступ к корму. Это интересно для кошки и поощряет ее естественные охотничьи инстинкты. Два сеанса игры в день продолжительностью две минуты каждый — хорошее начало для кошки с избыточным весом. Частоту и продолжительность сеансов игры можно постепенно увеличивать по мере того, как кошка будет становиться более подвижной.
Поддержание нормального веса
После того как вес кошки снизится, важно поддерживать здоровый образ жизни животного, чтобы избежать возвращения к прежнему весу. Для этого взвешивайте кошку не реже одного раза в шесть месяцев и принимайте соответствующие меры, если ее вес более чем на 5% превышает нормальное значение, адаптируя режим кормления и рацион кошки к меняющимся обстоятельствам.
При взвешивании кошки важно использовать одни и те же весы, чтобы избежать расхождений и ошибок, которые могут привести к чрезмерному или недостаточному кормлению кошки в процессе снижения веса.
Благодаря правильной реализации программы снижения веса кошка будет чувствовать себя намного лучше. Поговорите с ветеринарным врачом, прежде чем предпринимать какие-либо действия по снижению веса кошки, чтобы узнать целевой вес вашего питомца и получить рекомендации по выбору подходящего корма.
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