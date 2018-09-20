Как помочь кошке сбросить вес

Ожирение у кошек — очень важная актуальная проблема. Например, в Великобритании каждая четвертая кошка страдает ожирением. Ожирение может значительно сократить продолжительность жизни и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья животного. Однако благодаря правильной программе снижения веса можно добиться целевого веса кошки в 80–90% случаев.

Правильная диета, помогающая кошке сбросить вес

Диета для снижения веса у кошек основана на трех основных принципах: сокращение количества потребляемых калорий, управление чувством голода во время диеты и подбор количества необходимых питательных веществ в нужных пропорциях с целью сбалансировать состав корма. Это помогает обеспечить кошке правильное питание: рацион сбалансирован, он создает у животного чувство сытости и удовлетворения, а также значительно снижает потребление калорий.

Простое уменьшение количества обычного корма не является эффективным способом снижения веса. В некоторых случаях это может быть даже опасно для кошки, поскольку в результате животное не получит необходимые питательные вещества в полном объеме.

Специальная диета для снижения веса обычно должна отличаться более высоким содержанием белка по сравнению с обычным кормом для кошек (чтобы помочь поддерживать мышечную массу и компенсировать ограничение размеров порций), а также низким уровнем жиров и высоким содержанием минеральных веществ и витаминов. Кроме того, такая диета может обеспечивать организм кошки активными питательными веществами для поддержания здоровой подвижности суставов и хорошего состояния кожи и шерсти.

Новейшие, самые современные ветеринарные диеты содержат комплекс различных видов клетчатки и разработаны с учетом индивидуальных особенностей животных. Они помогают поддерживать у кошки чувство сытости и, следовательно, снижают вероятность выпрашивания корма, что способствует успеху программы снижения веса.

Кроме того, вы можете помочь кошке снизить вес, если обеспечите ей свободный доступ к питьевой воде из различных источников в разных местах дома. Это позволит вашему питомцу потреблять достаточное количество воды, что будет благотворно сказываться на пищеварении.