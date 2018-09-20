​Поддержание нормального веса вашей кошки

Правильное кормление кошки

Формирование правильного пищевого поведения кошки помогает поддерживать нормальный вес животного, а также избежать выпрашивающего поведения и вокализации для получения дополнительной порции корма.

Соблюдайте рекомендованные нормы кормления, взвешивая корм на кухонных весах. Даже если порция корма кажется вам совсем маленькой, помните, что готовые полнорационные корма имеют сбалансированный состав, а рацион тщательно рассчитан, чтобы обеспечить организм животного всеми необходимыми питательными веществами. Кроме того, кошка должна иметь постоянный доступ к питьевой воде в достаточном количестве. Вода необходима для здорового пищеварения и помогает избежать развития заболеваний мочевыделительной системы, например, образования камней.

Ограничьте количество лакомств, которые вы даете своей кошке, так как они могут значительно увеличить ежедневное количество потребляемых калорий. Обязательно учитывайте калорийность лакомств при определении суточной порции корма.

Правильный корм в нужное время

Для поддержания нормального веса каждой кошке требуется индивидуальный подход к кормлению, в зависимости от ее возраста и образа жизни. Следует корректировать кормление в соответствии с потребностями животного на каждом этапе роста.

Котятам в возрасте от четырех недель до четырех месяцев для поддержания их быстрого роста нужно много энергии. Поскольку пищеварительная система котят более слабая, чем у взрослых кошек, корм должен не вызывать дискомфорта, быть высококалорийным и легкоусвояемым. Регулярно взвешивайте котенка и корректируйте количество корма, чтобы обеспечить стабильный набор веса в соответствии с рекомендациями ветеринарного врача.

Кастрация или стерилизация оказывает значительное влияние на вес кота или кошки. После операции потребности животного в энергии снижаются на 30%, тогда как потребление корма, напротив, может возрасти на 26%. В связи с этим кастрированные коты и стерилизованные кошки подвергаются большему риску набрать вес, особенно в первое время после операции. Специальные корма могут помочь избежать набора веса за счет снижения уровня потребляемой энергии, изменения количества питательных веществ и общего действия формулы, направленного на поддержание здоровья животного.

В период беременности потребности кошки в энергии резко возрастают — к концу беременности кошке необходимо на 70% больше энергии, чем обычно! Таким животным идеально подходит корм, предназначенный для кошек в период беременности или лактации, который отличается высоким содержанием жиров и поддерживает выработку молока для кормления котят. Чтобы убедиться, что беременная кошка получает правильные питательные вещества, необходимо обратиться к ветеринарному врачу за рекомендациями по выбору корма и режиму кормления.

Чтобы быть уверенными в том, что вы делаете все возможное для сохранения нормального веса вашей кошки, обратитесь за рекомендациями к ветеринарному врачу.