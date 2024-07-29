Если ваш котенок ежедневно получает больше калорий, чем ему нужно, он начнет набирать лишний вес. Ожирение у котят может привести к целому ряду проблем со здоровьем в более зрелом возрасте. Чтобы предотвратить такие проблемы со здоровьем у вашего маленького питомца, очень важно с самого начала привить ему здоровые привычки.



Лучше кормить котенка понемногу и часто, чем давать ему две большие порции в день. Чтобы не перекормить питомца, всегда отмеряйте суточную порцию и делите ее соответствующим образом.



Котята любят двигаться. Им полезны короткие периоды физической активности и игр. Регулярные активные игры помогут вашему питомцу поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, а правильно подобранные порции корма препятствуют набору избыточного веса. Приучив своего питомца к физической активности и умеренным порциям корма в раннем возрасте, вы поможете котенку сохранить нормальный вес во взрослой жизни.

