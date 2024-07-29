Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его набор, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Этапы развития котенка
В первые несколько недель жизни котята очень быстро растут и меняются. В начале жизни котята слишком малы и слабы, чтобы ходить, поэтому ползают на животе, находя кошку по запаху, когда хотят есть.
В возрасте примерно 8–12 недель кошка перестает кормить котят своим молоком, и после первых вакцинаций котенок будет достаточно взрослым, чтобы переезжать в новый дом. В возрасте 12 месяцев котенок считается взрослым, но иногда может продолжать расти до 18 месяцев.
Зная, как меняются телосложение и размер котенка на разных этапах развития, вы можете быть уверены, что он развивается правильно. Постоянно наблюдая за котенком и проверяя изменения его телосложения раз в пару недель, вы заметите, если ваш питомец начнет набирать избыточный вес, и сможете принять меры.
В возрасте примерно 8–12 недель кошка перестает кормить котят своим молоком, и после первых вакцинаций котенок будет достаточно взрослым, чтобы переезжать в новый дом. В возрасте 12 месяцев котенок считается взрослым, но иногда может продолжать расти до 18 месяцев.
Зная, как меняются телосложение и размер котенка на разных этапах развития, вы можете быть уверены, что он развивается правильно. Постоянно наблюдая за котенком и проверяя изменения его телосложения раз в пару недель, вы заметите, если ваш питомец начнет набирать избыточный вес, и сможете принять меры.
Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Если ваш котенок ежедневно получает больше калорий, чем ему нужно, он начнет набирать лишний вес. Ожирение у котят может привести к целому ряду проблем со здоровьем в более зрелом возрасте. Чтобы предотвратить такие проблемы со здоровьем у вашего маленького питомца, очень важно с самого начала привить ему здоровые привычки.
Лучше кормить котенка понемногу и часто, чем давать ему две большие порции в день. Чтобы не перекормить питомца, всегда отмеряйте суточную порцию и делите ее соответствующим образом.
Котята любят двигаться. Им полезны короткие периоды физической активности и игр. Регулярные активные игры помогут вашему питомцу поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, а правильно подобранные порции корма препятствуют набору избыточного веса. Приучив своего питомца к физической активности и умеренным порциям корма в раннем возрасте, вы поможете котенку сохранить нормальный вес во взрослой жизни.
Лучше кормить котенка понемногу и часто, чем давать ему две большие порции в день. Чтобы не перекормить питомца, всегда отмеряйте суточную порцию и делите ее соответствующим образом.
Котята любят двигаться. Им полезны короткие периоды физической активности и игр. Регулярные активные игры помогут вашему питомцу поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, а правильно подобранные порции корма препятствуют набору избыточного веса. Приучив своего питомца к физической активности и умеренным порциям корма в раннем возрасте, вы поможете котенку сохранить нормальный вес во взрослой жизни.
Консультации ветеринарного врача
По мере роста котенка важно понимать его меняющиеся потребности на каждом этапе развития.
Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что котенок получает все необходимое. Домашние котята и взрослые кошки должны быть зарегистрированы в ветеринарной клинике и иметь паспорт с отметками о вакцинации. Это означает, что вы можете приводить своего питомца для консультаций и плановых процедур, например дегельминтизации и стерилизации, а также экстренного лечения.
Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровья котенка или кошки ухудшается. Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия для идеального начала жизни котенка.
Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что котенок получает все необходимое. Домашние котята и взрослые кошки должны быть зарегистрированы в ветеринарной клинике и иметь паспорт с отметками о вакцинации. Это означает, что вы можете приводить своего питомца для консультаций и плановых процедур, например дегельминтизации и стерилизации, а также экстренного лечения.
Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровья котенка или кошки ухудшается. Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия для идеального начала жизни котенка.
Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете
Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.