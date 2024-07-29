Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровое развитие продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его набор, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Grey and white kitten lying down indoors

Этапы развития котенка

В первые несколько недель жизни котята очень быстро растут и меняются. В начале жизни котята слишком малы и слабы, чтобы ходить, поэтому ползают на животе, находя кошку по запаху, когда хотят есть.

В возрасте примерно 8–12 недель кошка перестает кормить котят своим молоком, и после первых вакцинаций котенок будет достаточно взрослым, чтобы переезжать в новый дом. В возрасте 12 месяцев котенок считается взрослым, но иногда может продолжать расти до 18 месяцев.

Зная, как меняются телосложение и размер котенка на разных этапах развития, вы можете быть уверены, что он развивается правильно. Постоянно наблюдая за котенком и проверяя изменения его телосложения раз в пару недель, вы заметите, если ваш питомец начнет набирать избыточный вес, и сможете принять меры.
Two kittens standing indoors, one eating from a silver bowl

Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Если ваш котенок ежедневно получает больше калорий, чем ему нужно, он начнет набирать лишний вес. Ожирение у котят может привести к целому ряду проблем со здоровьем в более зрелом возрасте. Чтобы предотвратить такие проблемы со здоровьем у вашего маленького питомца, очень важно с самого начала привить ему здоровые привычки.

Лучше кормить котенка понемногу и часто, чем давать ему две большие порции в день. Чтобы не перекормить питомца, всегда отмеряйте суточную порцию и делите ее соответствующим образом.

Котята любят двигаться. Им полезны короткие периоды физической активности и игр. Регулярные активные игры помогут вашему питомцу поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, а правильно подобранные порции корма препятствуют набору избыточного веса. Приучив своего питомца к физической активности и умеренным порциям корма в раннем возрасте, вы поможете котенку сохранить нормальный вес во взрослой жизни.
Kitten sat on weighing scales in a vet practice

Консультации ветеринарного врача

По мере роста котенка важно понимать его меняющиеся потребности на каждом этапе развития.

Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что котенок получает все необходимое. Домашние котята и взрослые кошки должны быть зарегистрированы в ветеринарной клинике и иметь паспорт с отметками о вакцинации. Это означает, что вы можете приводить своего питомца для консультаций и плановых процедур, например дегельминтизации и стерилизации, а также экстренного лечения.

Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровья котенка или кошки ухудшается. Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия для идеального начала жизни котенка.

Пять ключевых этапов роста котенка

Adult cat lying down on a cat tree scratching a pole.

Необходимые предметы для котенка

Kitten playing with a red ball

Как помочь котенку оставаться в форме

Kitten cat sitting indoors by a silver bowl

Kitten feeding guide by development stage

British Shorthair adult in black and white eating from a red bowl

Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете

Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.

Правильный размер порций
British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Нормальный вес — это не только килограммы

Взвешивание кошки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей кошки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.

Здоровое телосложение