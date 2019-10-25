Аптечка для собаки

Любое животное требует ухода, а значит, и специальных средств. Их можно разделить на те, которыми владелец пользуется от случая к случаю, на косметику для регулярного применения, обязательные аксессуары и, разумеется, самые необходимые средства — для первой помощи.

Как правильно укомплектовать аптечку первой помощи для собак дома?

В критической ситуации нужно быстро найти необходимый материал или препарат, не роясь в куче ненужных таблеток. Поэтому существует перечень того, что должно входить в состав ветеринарной аптечки для собак для оказания первой помощи дома. Однако помните: даже если вам кажется, что вы можете решить проблему самостоятельно, необходимо обязательно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы он подтвердил, нет ли угрозы здоровью животного.

Небольшой электрический фонарик с направленным лучом.



Для тщательного осмотра собаки и проверки реакции на свет в случае потери сознания.

Узкие прямые ножницы и маленькие ножницы с тупыми концами для выстригания шерсти между пальцами.

Перекись водорода и другие дезинфицирующие средства для обеззараживания ран. Стерильный физраствор — не менее 200 мл.



Им хорошо промывать травмированные глаза, ротовую полость и раны. Для того чтобы раствор сохранял стерильность, при использовании прикладывайте к горлышку стерильную салфетку.

Резиновый жгут.



Пригодится для остановки сильного кровотечения при порезах, если вы умеете правильно накладывать жгут.

Мазь с антибиотиком широкого спектра действия.

Елизаветинский воротник.



Специальный воротник, который не позволяет животному разлизывать раны. Или спрей, отбивающий у собаки желание грызть что-либо. Эти средства применяют, если у собаки сильная боль или зуд. Однако прежде чем купировать зуд или боль, нужно выяснить его причину.

Нашатырный спирт для приведения в чувство при обморочном состоянии.

Средство против аллергии. Перевязочные средства:



Марлевые салфетки и тампоны, бумажный пластырь (в отличие от обычного лейкопластыря он легче снимается со шкуры), резиновые перчатки, грелка, пузырь со льдом, ляпис для прижигания, бинты (классические марлевые или самоклеющиеся).

Обязательный минимум косметики и инструментов для ухода

Ветеринарная аптечка для собак в указанном составе это обязательный минимум для оказания первой помощи дома, но важны и другие вещи. Из средств косметики для собаки, независимо от породы и текстуры шерсти, рекомендуем следующее:

шампунь и кондиционер,

мазь для лап, предохраняющую их в сильные морозы и на прогулках по посыпанным реагентами тротуарам,

расческу и щетку, ошейник, поводок и намордник,

желательно фен для быстрой сушки,

хорошо впитывающие влагу полотенца.



В зависимости от породы и структуры шерсти, список средств по уходу может быть расширен. Для собак с длинной шерстью необходима жидкость для расчесывания колтунов. Для жесткошерстных пород понадобится триминговочный нож, однако работать с ним не так просто: нужно предварительно освоить специальную технику ухода. Инструмент попроще — фурминатор, помогающий вычесывать отмерший подшерсток и ость, подходит почти для всех типов шерсти. Можно использовать и его.

Этот список может пополняться в зависимости от условий жизни, предпочтений владельца и состояния здоровья собаки. В любом случае, минимальный набор лекарственных и косметических средств, аксессуары, телефоны заводчика, ветеринарных врачей и ближайших аптек должны быть под рукой всегда и везде.