Можно ли купать собаку во время течки?

Гигиена собаки во время течки — важная составляющая ее содержания, которая не избавляет владельца от знания некоторых нюансов, связанных с этим периодом жизни собаки.

Мыть собаку во время течки можно и нужно, так как в этот период гормональный фон животного меняется, вследствие чего появляется довольно сильный неприятный запах. Кроме того, выделения из петли становятся обильными, а следы естественного физиологического процесса слишком заметными. Но такая, казалось бы, простая процедура, как мытье, в период течки может спровоцировать проникновение инфекции и воспалительный процесс. Половые органы собаки плохо защищены от попадания инфекции, поэтому мыть ее нужно осторожно. Желательно делать это два раза в день — после утренней и вечерней прогулки. Температура воды должна быть чуть выше комнатной. Допустимо использование мягких моющих средств, не раздражающих кожу. После мытья собаку обязательно надо насухо вытереть, а длинношерстные породы просушить феном.

Еще один способ облегчить уход за собакой в период течки — использовать специальные памперсы для собак. Они сделаны наподобие трусов, и туда вставляется памперсная прокладка, которую владелец должен регулярно менять. Также трусы нужно надевать не сильно плотно, чтобы собака могла подлезть под них носом и вылизывать себя. Иначе, она будет вылизывать сами трусы, те буду постоянно мокрые, и под ними будет все преть На прогулку выводить собаку нужно без памперсов. В период течки подстилку собаке следует менять как можно чаще. На ней остаются выделения из петли и развиваются болезнетворные микробы. Дома нельзя допускать того, чтобы собака спала на холодном полу или сквозняке.

В этот период нужно избегать купания собаки в открытых водоемах, особенно с холодной водой. И, конечно, нельзя допускать переохлаждения. Прогулки в сырую, прохладную погоду должны быть непродолжительными, но частыми, спускать собаку с поводка на протяжении всей течки ни в коем случае нельзя, даже если вам кажется, что поблизости нет ни одной собаки. Во время течки сука может убежать и сама найти себе партнера. Если на горизонте появляется один или несколько кобелей, то лучше, не дожидаясь близкого знакомства с ними, увести собаку домой. Участие в соревнованиях и выставках, как и любые другие поездки, лучше исключить вообще или по возможности сильно сократить.

Владелец всегда должен помнить о том, что он несет ответственность как за собаку, так и за все последствия, связанные с ее здоровьем и жизнью. В том числе и за щенков, которые могут появиться на свет только потому, что он не уследил за своей питомицей. Беременность и роды для собаки являются стрессом, и только опытный заводчик или ветеринарный врач может решить, готова ли собака к рождению потомства. Владелец несет ответственность и перед обществом, так как появившиеся на свет никому не нужные щенки могут пополнить армию бездомных собак. Нельзя забывать и о моральной стороне вопроса, связанного с рождением незапланированного помета. Кроме самого владельца в этот процесс будет вовлечена вся семья, включая самых младших и самых старших ее членов.