Как ухаживать за стареющей собакой?
По мере старения вашей собаки вы начинаете замечать изменения на физическом уровне и в ее поведении, на которые следует обратить особое внимание, если вы хотите обеспечить собаке хорошее качество жизни в дальнейшем.
Как порода и размеры собаки влияют на процесс старения
Не у всех собак одинаковая продолжительность жизни, ведь она зависит от генетических факторов, образа жизни, породы и размеров животного. Мелкие собаки весом до 10 кг живут около 12 лет, а крупные собаки весом более 45 кг, как правило, живут от семи до восьми лет. Процесс старения у более крупных собак также начинается раньше, поэтому для каждой собаки пожилой возраст определяется индивидуально.
У собак любых пород и размеров возникают характерные проблемы, связанные со старением. Например, мелких собак часто беспокоят проблемы с сердцем. При составлении рациона вашей собаки необходимо учитывать эти различия. Корм должен содержать определенный комплекс питательных веществ для поддержания здоровья животного и решения существующих проблем.
Исключение факторов, вызывающих стресс у вашей стареющей собаки
Одно из самых важных условий при изменении режима дня вашей собаки — не вызвать у нее ненужный стресс. С возрастом могут проявиться такие изменения в поведении собак, как недержание, изменения в привычках сна и снижение взаимодействия с владельцем. Резкие или быстрые изменения режима дня вашего питомца могут усугубить эти проблемы, поэтому обязательно вносите любые изменения постепенно.
Физические нагрузки для стареющей собаки
У пожилых собак могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, при которых наблюдается уменьшение минутного объема сердца. Уровень активности собаки должен соответствовать этим ограничениям, иначе проблемы с сердцем могут усугубиться.
Распространенными заболеваниями стареющих собак также являются остеоартроз и другие заболевания суставов, и состояние животных может ухудшаться при появлении избыточного веса. Можно установить пандус, если собаке трудно подниматься по лестнице, или постелить ковер, если ей сложно сохранять устойчивость на плиточном или деревянном полу. Отличным упражнением для пожилых собак с заболеваниями суставов является плавание.
Питание стареющей собаки
По мере приближения старости способность собаки чувствовать запах и вкус может снижаться. На всякий случай храните токсичные продукты или вещества в недоступном месте.
Потребности в энергии у пожилых собак примерно на 10–20% меньше, чем у молодых, поэтому вы можете сокращать порции корма, чтобы избежать ненужного увеличения веса. Хорошим решением для пожилых собак является корм с привлекательным вкусом и низким содержанием жира, поскольку он стимулирует аппетит собаки, но удерживает ее от переедания.
Корм для стареющей собаки должен также содержать определенные питательные вещества для поддержания ее здоровья в процессе старения, например:
- длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, поддерживающие работу сердца;
- комплекс активных питательных веществ с доказанной пользой для здоровья суставов;
- фосфор в уменьшенных количествах для поддержки эффективной работы почек.
Здоровье стареющей собаки
Регулярные ветеринарные осмотры — важнейший метод раннего выявления и контроля возрастных заболеваний. Дома вы также можете следить за сохранением здоровья собаки. Для этого нужно регулярно чистить ей зубы, чтобы избежать образования зубного налета, приводящего к гингивиту, купать собаку и ухаживать за ее шерстью.
Некоторые симптомы, которые могут показаться всего лишь признаками старения, на самом деле могут указывать на наличие заболевания, поэтому важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, если вы заметите изменение внешнего вида собаки или ее поведения. Врач посоветует вам, как лучше действовать в конкретной ситуации.
Статьи по теме
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей