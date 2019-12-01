Уход за пожилой собакой
В конце жизни собаки важно проявлять заботу, в которой она особенно нуждается, уделяя первоочередное внимание ее благополучию и счастью.
Какие заболевания встречаются у пожилых собак?
По мере старения собаки постепенно снижается эффективность работы различных органов животного и его организма в целом. Рост и регенерация клеток замедляются, поэтому ухудшается способность организма восстанавливаться после травм и перенесенных заболеваний.
У пожилых собак может ослабеть зрение вследствие развития катаракты — заболевания, связанного с сахарным диабетом, встречающегося у стареющих собак и собак с избыточным весом. Снижение активности щитовидной железы (гипотиреоз) относится к наиболее распространенным гормональным заболеваниям собак, а остеоартрит может привести к потере подвижности из-за разрушения хрящей и суставов. Кроме того, у пожилых собак может наблюдаться когнитивная дисфункция, при которой снижается приток крови и кислорода к мозгу, из-за чего нарушается нормальное поведение животного.
Как ухаживать за пожилой собакой?
Регулярные осмотры собаки ветеринарным врачом позволяют обнаружить возрастные заболевания на ранней стадии и разработать подходящую программу ухода за пожилым животным. Также полезно соблюдать следующие правила ухода за собакой в домашних условиях, которые позволят отсрочить развитие этих заболеваний и связанных с ними последствий для здоровья.
- Кормите собаку полнорационным, сбалансированным кормом в нужном количестве.
- Следите за поддержанием оптимального веса животного, чтобы предотвратить развитие заболеваний, связанных с ожирением.
- Регулярно ухаживайте за шерстью собаки: купайте ее, расчесывайте; следите за гигиеной ротовой полости.
- Своевременно проводите противопаразитарные обработки.
- Регулярно поддерживайте физическую активность вашего питомца, хотя, возможно, потребуется сократить время прогулок.
Что делать, если моя пожилая собака плохо себя чувствует?
Некоторые комплексы симптомов и неизлечимые заболевания могут вызывать у вашей собаки сильные боли или дискомфорт. В таких случаях ветеринарный врач посоветует оценить интенсивность болевых ощущений, которые испытывает ваш питомец, по «шкале качества жизни».
Эта шкала учитывает семь факторов и поможет вам совместно с врачом принять решение о том, как обеспечить собаке наилучший уход с точки зрения гигиены, питания, поддержания подвижности и общего качества жизни.
Качество жизни вашего питомца — приоритетная задача, для решения которой стоит рассмотреть все доступные возможности, в том числе оказание паллиативной помощи и содержание в хосписе до конца жизни. Здесь ваша собака сможет получать лечение и чувствовать себя комфортно. Например, ей может быть проведен курс химиотерапии или установлен зонд при невозможности самостоятельного питания. Назначаются массаж или физиотерапия, обеспечиваются особые условия содержания.
Если вы решите, что качество жизни вашей собаки быстро снижается, а ее дискомфорт слишком велик, по совету ветеринарного врача вы можете рассмотреть и другие варианты.
Как животное-компаньон, собака будет важной частью вашей жизни на протяжении многих лет. При уходе за стареющим животным на первый план выступают вопросы качества его жизни. Поговорите с ветеринарным врачом о том, как вам лучше ухаживать за вашей пожилой собакой и какие возможности лучше выбрать в интересах ее благополучия.
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