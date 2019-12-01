Уход за пожилой собакой

В конце жизни собаки важно проявлять заботу, в которой она особенно нуждается, уделяя первоочередное внимание ее благополучию и счастью.

Какие заболевания встречаются у пожилых собак?

По мере старения собаки постепенно снижается эффективность работы различных органов животного и его организма в целом. Рост и регенерация клеток замедляются, поэтому ухудшается способность организма восстанавливаться после травм и перенесенных заболеваний.

У пожилых собак может ослабеть зрение вследствие развития катаракты — заболевания, связанного с сахарным диабетом, встречающегося у стареющих собак и собак с избыточным весом. Снижение активности щитовидной железы (гипотиреоз) относится к наиболее распространенным гормональным заболеваниям собак, а остеоартрит может привести к потере подвижности из-за разрушения хрящей и суставов. Кроме того, у пожилых собак может наблюдаться когнитивная дисфункция, при которой снижается приток крови и кислорода к мозгу, из-за чего нарушается нормальное поведение животного.

Как ухаживать за пожилой собакой?

Регулярные осмотры собаки ветеринарным врачом позволяют обнаружить возрастные заболевания на ранней стадии и разработать подходящую программу ухода за пожилым животным. Также полезно соблюдать следующие правила ухода за собакой в домашних условиях, которые позволят отсрочить развитие этих заболеваний и связанных с ними последствий для здоровья.