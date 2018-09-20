Как меняются с возрастом потребности вашей собаки в питательных веществах
Растущие щенки, взрослые и пожилые собаки обладают разными потребностями в питательных веществах. Поэтому на каждом этапе жизни следует адаптировать рацион собаки к ее изменяющимся потребностям, чтобы поддерживать ее здоровье.
Питание для стареющих собак
Потребности стареющих собак в питательных веществах значительно отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак. Чтобы собака оставалась здоровой на протяжении всей жизни, ей необходим правильный уход. Регулярная физическая активность обеспечит сохранение мышечной массы и поддержание оптимального веса собаки. Необходимо также следить за состоянием зубов и шерсти.
Принимая во внимание потребности животного в энергии, рацион нужно адаптировать к уровню активности, который зависит от возраста и состояния здоровья вашего питомца. Собака, страдающая артритом, меньше двигается и тратит меньше энергии, что может привести к появлению избыточного веса. В случае избыточного веса собаке необходимо низкокалорийное питание. Не следует считать, что снижение стремления к физической активности у собаки является нормальным проявлением старения. Собаку должен осмотреть ветеринарный врач, чтобы исключить наличие заболевания.
Регулярное взвешивание и ветеринарные осмотры — первый и самый эффективный способ выявления заболеваний, связанных со старением, на самой ранней стадии.
Питание для стареющих собак
Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов С и Е
Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, защищая организм от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок
У пожилых собак снижается функционирование пищеварительной системы, поэтому они менее эффективно усваивают поступающие с пищей белки. Поэтому главная цель в таком случае — повышение качества белков. В некоторых странах распространено ошибочное мнение, что из-за наличия в корме белков развивается почечная недостаточность. На самом деле это не так. Почечная недостаточность — это хроническое неизлечимое заболевание, которое часто развивается с возрастом. Для замедления прогрессирования этого заболевания рекомендуется снижать содержание фосфора в корме. Однако до того как вводить какие-либо изменения в рацион животного, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом и поставить животному правильный диагноз.
Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца
Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти. Включение их в рацион в форме органических солей, которые усваиваются намного легче, чем минеральные соли, повышает вероятность того, что собаки с пониженной функцией пищеварительной системы смогут усвоить их и использовать в обмене веществ.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот
Для поллержания здоровья шерсти используются соевое масло или, что еще лучше, масло огуречника аптечного, а также рыбий жир. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
Слегка повышенное содержание клетчатки в качестве «неусвояемого остатка».
Введение в рацион повышенного количества клетчатки помогает уменьшить риск запоров, которыми может сопровождаться снижение физической активности у стареющей собаки.
С возрастом у собак все чаще появляются проблемы с зубами. Чтобы животные потребляли достаточное количество корма, нужно принимать во внимание форму, размеры и твердость крокет.
Корм для стареющих собак
Собака, прожившая три четверти ожидаемой продолжительности жизни, считается пожилой. С достижением определенного возраста признаки старения собаки становятся все более очевидными. Эти признаки могут становиться более очевидными в возрасте 12 лет для мелких собак, в возрасте 10 лет для собак средних размеров и в 8 лет для крупных собак.
С наступлением этого этапа жизни собаки должны быть усилены диетологические меры, помогающие бороться с признаками старения. Это поможет животному оставаться здоровым как можно дольше. Особенно важны следующие факторы:
Укрепление иммунитета и повышение устойчивости к инфекциям
Существует несколько питательных веществ, в том числе бета-каротин, витамины Е и С, а также минералы (например, цинк), помогающих поддерживать здоровье иммунной системы, которая заметно слабеет у стареющих собак.
Улучшение состояния кожи и шерсти
Здоровье и красота кожи и шерсти зависят от правильного и регулярного приема определенных веществ. Масло огуречника способствует блеску шерсти и повышает эластичность кожи. Цинк рекомендуется для стареющих собак, чья шерсть находится в плохом состоянии.
Облегчение артрита
Глюкозамин, хондроитинсульфат, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК/ДГК) — это питательные вещества, помогающие повысить подвижность суставов у стареющих собак. У собак с остеоартритом, получающих корма, обогащенные этими питательными веществами, улучшение подвижности было подтверждено результатами наблюдений. В настоящее время разработаны новые рационы с экстрактом куркумы, полифенолами и гидролизованным коллагеном, которые доказали свою эффективность в повышении подвижности и улучшении качества жизни стареющих собак.
Очевидно, что в организме собак с возрастом происходит много изменений. Здоровая стареющая собака не должна получать тот же рацион, что и стареющая собака, страдающая какими-либо заболеваниями.
Регулярные осмотры и проверки состояния здоровья позволяют своевременно обнаружить любые заболевания. Во многих случаях питание может играть профилактическую роль или, по крайней мере, снижать интенсивность проявления симптомов хронических заболеваний у стареющих собак Ветеринарный врач сможет порекомендовать рацион, который лучше всего подходит вашему питомцу.
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