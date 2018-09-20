Перхоть и сухая кожа у собак
Собаки, как и люди, могут страдать от перхоти. Однако из-за большого количества шерсти перхоть у них может стать гораздо более неприятным состоянием, чем у людей. Кроме того, перхоть может быть индикатором более серьезного заболевания.
Что представляет собой перхоть у собак?
У собак появляется перхоть, когда сальные железы, отвечающие за выработку жира, защищающего и питающего кожу, начинают производить его в избыточном количестве. Избыток жира может раздражать кожу и приводить к ее избыточному отшелушиванию.
Каковы симптомы перхоти у собак?
Вы заметите, что кожа вашей собаки выглядит сухой и, возможно, раздраженной или воспаленной. На шерсти можно увидеть белые частицы, которые могут осыпаться на подстилку или вашу одежду. В зависимости от степени тяжести перхоти и ее причин вы также можете заметить повреждения кожи, выпадение шерсти, проплешины, признаки зуда.
Перхоть часто встречается у щенков, в наибольшей степени ей подвержены представители среднешерстных и длинношерстных пород.
Что вызывает перхоть у собаки?
Одной из наиболее распространенных причин появления перхоти у собак является отсутствие или нехватка в корме питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти. Рацион собаки должен содержать необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и -6, поскольку они не синтезируются организмом животного.
Для собак также очень важен белок. Для роста и развития кожи и шерсти требуется 30% всего белка, ежедневно потребляемого собакой, поэтому корм животного должен содержать источники легкоусвояемого и высококачественного белка. Витамин А также необходим, потому что он помогает регулировать рост клеток кожи и выделение кожного секрета.
Перхоть у собак может быть вызвана и факторами окружающей среды. Сезонное выпадение шерсти в результате линьки нормально для многих пород собак, но содержание животного в излишне теплых или холодных условиях может стать причиной нежелательных кожных реакций и нарушения выработка кожного секрета. Это может привести к появлению перхоти. Например, слишком высокая температура воздуха может быстро привести к сухости кожи собаки.
Кроме того, перхоть может быть симптомом заражения паразитами. Власоеды собак, кровососущие вши и клещи Cheyletiella могут стать причиной появления перхоти, так как они паразитируют в шерсти и вызывают раздражение кожи. Собака начинает расчесывать кожу, и на коже появляется ответная реакция. Клещи Cheyletiella вызывают появление чешуйчатых образований на коже животного, что приводит к зуду, появлению перхоти и даже выпадению шерсти.
Как я могу решить проблему перхоти у моей собаки?
Если ваша собака постоянно расчесывает кожу, у нее наблюдаются перхоть, зуд и другие дерматологические проблемы, очень важно обратиться к ветеринарному врачу. Несмотря на то, что перхоть встречается довольно часто, ветеринарному врачу необходимо исключить другие заболевания, например атопический дерматит. Врач проведет обследование, сделает необходимые анализы и назначит вашему питомцу правильное лечение, что особенно важно в случае заражения паразитами.
Кроме того, вы можете самостоятельно бороться с перхотью у собаки следующими способами:
- поддержание комфортной температуры воздуха в месте содержания собаки;
- обеспечение кормом, богатым питательными веществами, которые необходимы для здоровья кожи и шерсти;
- применение подходящих специальных шампуней (шампунь, предназначенный для людей, не подходит, поскольку кислотность кожи у людей выше, чем у собак, и даже мягкие шампуни могут вызвать сухость кожи вашего питомца);
- добавление в рацион собаки жира печени трески или рыбьего жира для поддержания здоровья кожи (по согласованию с ветеринарным врачом).
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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