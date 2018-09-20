Как питание влияет на состояние кожи собаки

Какие проблемы с кожей могут возникнуть у вашей собаки?

Одна из возможных проблем — повреждение или разрушение защитной биопленки на коже собаки. Пленка образуется благодаря выделению кожного секрета, который защищает кожу от воздействия негативных факторов. В нормальном состоянии под защитой этой биопленки на коже живут полезные бактерии, которые помогают предотвращать размножение «вредных» бактерий, вызывающих раздражение или другие проблемы.

Собаки некоторых пород предрасположены к специфическим заболеваниям кожи. Так, у собак с глубокими складками кожи (например у мопсов или бульдогов) иногда возникают воспалительные явления, так как в складках могут скапливаться бактерии. Маленькие собаки с красивой шерстью часто имеют очень чувствительную кожу. Для них более высок риск выпадения шерсти, ее ломкости или снижения интенсивности окраса. Так может происходить, например, у цвергшнауцеров или ши тцу.

Как диета влияет на здоровье кожи собаки

Правильно подобранное питание помогает коже вашей собаки эффективно выполнять свои защитные функции. Рацион должен содержать все необходимые питательные вещества.

Для здоровья кожи и шерсти собаке необходим белок. Лучше, чтобы белок был легкоусвояемым и поступал из высококачественных источников. Это облегчает работу желудочно-кишечного тракта по перевариванию и всасыванию белка. Здоровье кожи и шерсти поддерживают также полиненасыщенные жирные кислоты. Если в рационе вашей собаки присутствует достаточное количество жирных кислот омега-3 и -6, это снизит вероятность появления зуда и раздражения кожи.

Диета с содержанием витаминов А, В и D помогает защищать организм от неблагоприятных внешних факторов, а добавление цинка стимулирует нормальную работу клеток кожи. Поддержанию насыщенности окраса способствует медь.

У собак может проявляться гиперчувствительность или даже аллергия на определенные компоненты кормов, что может привести к появлению признаков раздражения кожи.

Если вас тревожит состояние кожи вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Он даст вам советы по поводу гиперчувствительности, аллергии и выбора корма.