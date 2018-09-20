Кожные аллергии у собак
Собаки склонны к повышенной чувствительности кожи, и у них также может развиться аллергия на определенные продукты в рационе или раздражители из окружающей среды. Однако перед обращением к ветеринарному врачу следует самостоятельно оценить несколько возможных признаков аллергии у вашей собаки.
Что такое аллергия у собак?
Аллергия — это реакция, вызванная определенным внутренним или внешним раздражителем, который называется аллергеном. Аллергия может развиться индивидуально у конкретной собаки или являться распространенной особенностью собак определенных породы, возраста или популяции. Реакция запускается иммунной системой животного, которая чрезмерно или неадекватно реагирует на определенные вещества в организме или в окружающей среде, которые в норме не представляли бы опасности.
Какие распространенные виды аллергии встречаются у собак?
У собак наблюдаются некоторые распространенные аллергические реакции. Одной из них является реакция на укусы блох, когда кожная реакция у собаки проявляется в более тяжелой форме, чем обычно при подобных укусах. Аналогичным образом может развиться реакция на укусы комаров и других паразитов. Кроме того, собаки могут страдать от тех же аллергенов, что и человек, реагируя на такие факторы окружающей среды, как пыльца растений или пылевые клещи.
У собак может проявляться гиперчувствительность к определенным компонентам кормов, что может в дальнейшем перерасти в аллергию. К таким компонентам относится гистамин, который содержится в некоторых видах белка, помидорах и шпинате, а также определенные вещества, содержащиеся в некоторых злаках. Ряд питательных веществ, к которым собаки проявляют гиперчувствительность, можно обнаружить в некоторых кормах для собак. Употребление этих кормов в дальнейшем приводит к нежелательным реакциям на коже и в организме животных.
Каковы симптомы аллергии у собаки?
Первое, что вы можете заметить — это изменение обычного поведения собаки. Испытывая зуд, ваш питомец будет активно расчесывать кожу по всему телу или на определенном участке. При более внимательном осмотре животного вы можете обнаружить симптомы, характерные для аллергии у человека — покраснение, шелушение или сухость кожи и зуд.
Какова вероятность того, что у моей собаки аллергия?
Во время посещения ветеринарного врача он проведет серию диагностических исследований и выяснит, являются ли симптомы вашей собаки проявлением аллергии или другого заболевания, которое поддается лечению лучше, чем аллергия.
Первое исследование проводится для выявления заражения блохами и другими эктопаразитами, поскольку оно встречается наиболее часто. Ветеринарный врач также проведет исследование на наличие инфекционных заболеваний и задаст уточняющие вопросы о симптомах. Затем врач попытается исключить пищевую непереносимость или пищевую аллергию. Проведение этого исследования может занять несколько недель, так как вас попросят давать собаке определенный корм и отслеживать ее поведение.
В заключение будут проведены специфические аллергопробы, с помощью которых собаку проверят на наличие атопии (предрасположенности к аллергическим реакциям). К симптомам, которые могут указывать на аллергические реакции, относятся кожный зуд, воспаление кожи между пальцами на передних лапах, воспаление ушей.
Что я могу сделать, чтобы защитить собаку от проявления аллергических реакций?
Если у вашей собаки аллергия, ветеринарный врач порекомендует вам, как лучше действовать в такой ситуации. Однако вы можете принять меры профилактики проявления нежелательной реакции на корм с помощью специализированной диеты и определенного ухода за животным.
Корм собаки должен содержать высококачественный легкоусвояемый белок, который не вызывает аллергическую реакцию. Кроме того, в состав корма должны входить кислоты омега-3 и -6, необходимые для поддержания здоровья кожи. Если вы не знаете, какой корм содержит необходимые питательные вещества, выберите корм, специально предназначенный для собак с предрасположенностью к проблемам с кожей.
Во время купания собаки следует соблюдать осторожность и использовать специально предназначенный для собак шампунь, который не смывает кожный секрет. Это важно, поскольку эта защитная пленка предохраняет кожу от воздействия агрессивных факторов внешней среды. Кроме того, вы всегда можете обратиться к ветеринарному врачу, чтобы получить рекомендации по уходу за кожей и шерстью вашей собаки.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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