Катаракта у собаки

Катаракта — это патологические изменения глаза, точнее — помутнение хрусталика. Без своевременной диагностики и лечения развитие катаракты у пожилой собаки может привести к серьезным осложнениям — глаукоме, а позднее и полной слепоте.

Причины возникновения и развития катаракты до конца не изучены. Чаще всего называют наследственную предрасположенность. Спровоцировать появление катаракты могут травмы глаз или осложнения вследствие перенесенных инфекционных заболеваний. В пожилом возрасте развитие катаракты может спровоцировать сахарный диабет и общее ослабление иммунитета.

Основным симптомом заболевания является помутнение хрусталика. Диагностика проста, если помутнение расположено в центре глаза собаки. Но оно может начинаться и с периферийной зоны. Симптомы, при которых нужно бить тревогу, — любое изменение радужной оболочки глаза, помутнение или приобретение глазом голубоватого оттенка. В этом случае нужно срочно обратиться к ветеринарному врачу.

В начале заболевания, пока размер патологии небольшой, необходимо регулярное наблюдение собаки у специалиста, не реже чем каждые полгода.

Характер заболевания может быть первичным и вторичным.

Первичный тип катаракты обычно поражает оба глаза собаки. Заболевание может носить генетический характер и являться наследственным пороком. Обычно это последствия внутриутробного инфекционного повреждения плода или родовой травмы. Первичная катаракта наблюдается и у стареющих собак. Она имеет четыре стадии:

Начальная, которая протекает незаметно для владельца в течение многих лет жизни собаки. Если вовремя диагностировать заболевание в этой стадии, есть шанс избежать развития более сложных форм катаракты.

Незрелая форма, так называемая набухающая катаракта. На этой стадии острота зрения снижается, но врачи не рекомендуют операцию.

Зрелая катаракта легко диагностируется. В этой стадии острота зрения сильно снижена и рекомендуется операция.

Перезрелая форма катаракты требует немедленного хирургического вмешательства.

Вторичная катаракта у пожилых собак обычно протекает на фоне различных недугов, чаще всего сахарного диабета. Это более редкое проявление катаракты, и она сложнее поддается лечению. Если вовремя ее не обнаружить, впоследствии у собаки развивается глаукома (высокое давление глазного дна). Оно характеризуется сильными головными болями, а в более поздней стадии может наступить слепота без восстановления зрения.

У каждого животного катаракта развивается с разной скоростью. Важно заметить первые признаки столь серьезной болезни и привести животное на лечение как можно раньше.

Современные технологии обеспечивают очень высокую эффективность оперативного лечения катаракты: зрение практически полностью восстанавливается. Сейчас можно уверено сказать: чем раньше будет начато лечение, тем лучших результатов можно достичь.