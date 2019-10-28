Катаракта у собаки
Катаракта — это патологические изменения глаза, точнее — помутнение хрусталика. Без своевременной диагностики и лечения развитие катаракты у пожилой собаки может привести к серьезным осложнениям — глаукоме, а позднее и полной слепоте.
Причины возникновения и развития катаракты до конца не изучены. Чаще всего называют наследственную предрасположенность. Спровоцировать появление катаракты могут травмы глаз или осложнения вследствие перенесенных инфекционных заболеваний. В пожилом возрасте развитие катаракты может спровоцировать сахарный диабет и общее ослабление иммунитета.
Основным симптомом заболевания является помутнение хрусталика. Диагностика проста, если помутнение расположено в центре глаза собаки. Но оно может начинаться и с периферийной зоны. Симптомы, при которых нужно бить тревогу, — любое изменение радужной оболочки глаза, помутнение или приобретение глазом голубоватого оттенка. В этом случае нужно срочно обратиться к ветеринарному врачу.
В начале заболевания, пока размер патологии небольшой, необходимо регулярное наблюдение собаки у специалиста, не реже чем каждые полгода.
Характер заболевания может быть первичным и вторичным.
Первичный тип катаракты обычно поражает оба глаза собаки. Заболевание может носить генетический характер и являться наследственным пороком. Обычно это последствия внутриутробного инфекционного повреждения плода или родовой травмы. Первичная катаракта наблюдается и у стареющих собак. Она имеет четыре стадии:
- Начальная, которая протекает незаметно для владельца в течение многих лет жизни собаки. Если вовремя диагностировать заболевание в этой стадии, есть шанс избежать развития более сложных форм катаракты.
- Незрелая форма, так называемая набухающая катаракта. На этой стадии острота зрения снижается, но врачи не рекомендуют операцию.
- Зрелая катаракта легко диагностируется. В этой стадии острота зрения сильно снижена и рекомендуется операция.
- Перезрелая форма катаракты требует немедленного хирургического вмешательства.
Вторичная катаракта у пожилых собак обычно протекает на фоне различных недугов, чаще всего сахарного диабета. Это более редкое проявление катаракты, и она сложнее поддается лечению. Если вовремя ее не обнаружить, впоследствии у собаки развивается глаукома (высокое давление глазного дна). Оно характеризуется сильными головными болями, а в более поздней стадии может наступить слепота без восстановления зрения.
У каждого животного катаракта развивается с разной скоростью. Важно заметить первые признаки столь серьезной болезни и привести животное на лечение как можно раньше.
Современные технологии обеспечивают очень высокую эффективность оперативного лечения катаракты: зрение практически полностью восстанавливается. Сейчас можно уверено сказать: чем раньше будет начато лечение, тем лучших результатов можно достичь.
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