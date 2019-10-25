Бывает ли у собаки депрессия?

Многие владельцы убеждены, что у собаки, в отличие от человека, депрессий не бывает, но редкий владелец не замечал у своего питомца смену настроения, грусть и хандру.

Собаки вообще очень эмоциональны в проявлении своих чувств — как радости, так и печали. Они способны испытывать не только радость или грусть, но и более сложные чувства: гордость, стыд и даже ревность. Депрессия собак с трудом поддается диагностике. Ее клинические признаки схожи с симптомами других заболеваний — вялость, апатия, отказ от корма, сонливость. Если эти симптомы носят затяжной характер и длятся больше двух дней, собаку нужно показать ветеринарному специалисту.

Причин, которые могут спровоцировать депрессию у собак, достаточно. Наиболее частая — внезапная смена владельца. В данном случае такое расстройство может носить кратковременный характер и длиться 1–2 недели. Собака при этом либо не проявляет сильных признаков беспокойства, либо может быть настороженной, мало есть, спать урывками. Но бывает, что депрессия перерастает в более тяжелую форму. Собаки по-разному переносят депрессию, это зависит от особенностей психики и характера конкретного животного.

Еще одна причина возникновения депрессии — отъезд владельца на длительный срок или уход из жизни кого-то из членов семьи. Собаки, как и люди, привязываются не только к владельцу. У них существуют друзья и среди своих собратьев. Потеря такого друга тоже чревата для собаки тяжелыми переживаниями. Депрессия у собак может проявляться не только в апатии и вялости. В некоторых случаях животное может стать агрессивным и убежать из дома.

Строгость и грубость по отношению к собаке, длительное и насильственное ограничение ее свободы также станет причиной депрессии и неадекватного поведения. В этом случае владельцу нужно пересмотреть свои отношения с питомцем, а возможно, и условия его содержания.

Интересно и то, что собаки могут страдать от сезонных смен настроения, к примеру зимой. Прогулок становится меньше, время их укорачивается. Собака не получает достаточного количества света, свежего воздуха и движений. Сокращается и общение собаки со своими собратьями и активный досуг с хозяином. В такой ситуации нужно пересмотреть свой режим дня и проводить с собакой больше времени в общении и прогулках, занимая ее активными играми.

Гормональные депрессии у собак связаны с чрезмерной выработкой половых гормонов. Это может наблюдаться в период полового созревания молодой собаки — в возрасте от 8 до 18 месяцев. У сук — в послеродовый период, когда ее поведение становится тревожным и агрессивным, сменяясь на апатию и вялость. Иногда родившая сука под действием депрессивного состояния может отказаться кормить щенков. Облегчить ее состояние можно, только предоставив ей полный покой.

Депрессия — серьезный недуг. Психическое состояние животного напрямую связано с его здоровьем. Депрессия способна привести организм собаки к серьезному ослаблению иммунной системы. Как следствие это вызовет обострение хронических заболеваний, чаще всего аллергии. Поэтому, заметив симптомы депрессии, не нужно торопиться с диагнозом и во избежание ошибки лучше показать собаку ветеринарному врачу.