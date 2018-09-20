Если ваша собака начала чесаться чаще, чем обычно, это может быть признаком одной из следующих распространенных проблем.

Расчесывание кожи собакой из-за блох и других насекомых

Одной из наиболее распространенных причин постоянного расчесывания являются паразиты на коже собаки. Блохи, вши и другие насекомые, а также клещи, могут вызывать кожный зуд. Профилактические процедуры по защите вашей собаки от блох должны проводиться регулярно — это снизит риск заражения. Для избавления от пылевых клещей и других внешних паразитов, которые могут присутствовать в вашем доме и вызывать раздражение кожи собаки, следует регулярно пылесосить помещения и приобрести для вашего питомца матрас или лежанку с пропиткой от клещей.

Однако собака может расчесывать кожу по другой, более сложной причине — из-за аллергии.

Аллергия у собак

У некоторых собак может быть генетическая предрасположенность к кожным аллергическим реакциям, называемая «атопическим дерматитом». В некоторых странах это заболевание поражает значительную часть популяции собак, а некоторые породы (такие как французский бульдог, немецкая овчарка или лабрадор ретривер) подвержены риску развития этого заболевания больше, чем другие.

Атопический дерматит возникает из-за того, что иммунная система собаки чрезмерно реагирует на обычные компоненты окружающей среды или рациона питания, что приводит к сильному зуду, от которого животное пытается избавиться, расчесывая кожу. Расчесывание может привести к повреждению кожи и появлению язв, что повышает риск заражения собаки другими инфекциями.