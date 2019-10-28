Моя собака очень активная: что делать?

Чрезмерная возбудимость и активность собаки не являются нормой. Конечно, есть породы более или менее активные, с более или менее подвижной нервной системой.

Рассмотрим случаи, когда активность собаки выходит за рамки разумного или не соответствует породному темпераменту. В этом случае мы говорим об определенных нарушениях в поведении, с которыми можно и нужно бороться. Гиперактивность собаки приводит к нестабильности нервной системы и высокой степени возбудимости. Это значит, что привычные раздражители, которые не вызывают возбуждения у обычной собаки, приводят гиперактивную собаку в состояние высокого возбуждения.

Оно может проявляться в желании постоянно двигаться — прыгать, бегать, совершать хаотичные и бессмысленные движения вокруг владельца.

Наряду с высокой возбудимостью у таких собак очень низкий порог торможения. Собаку очень трудно успокоить, она не сразу выполняет или вовсе не выполняет команды. Ей трудно сконцентрироваться.

Содержание и дрессировка гипервозбудимых собак сопряжена с множеством трудностей, и владельцу нужно быть готовым к тому, что обучение займет большее количество времени.

Некоторые породы потенциально более возбудимы по своему психотипу. Это пинчеры, шнауцеры, шпицы, некоторые охотничьи и пастушьи породы, большинство терьеров.

Связано это с их изначальным предназначением, когда от собаки требовалась выносливость при работе в тяжелых условиях. Со временем роль рабочего назначения породы утрачивалась, а нереализуемая в городских условиях энергия сохранялась. Поэтому для большинства рабочих пород обязательны физические нагрузки и рабочие испытания. Длительные прогулки, занятия спортом и охотой отчасти способны решить проблему гиперактивности собаки.

Но немаловажную роль в стабилизации такого состояния играет еще и воспитание. Владельцу не стоит уделять особого внимания собаке в моменты ее гиперактивности. Пытаясь успокоить ее, вы тем самым закрепляете положительный эффект — обращаете на нее внимание. А именно этого собака и добивается.

Владельцу нужно придумать для своей собаки занятие: любой вид кинологического спорта, дрессировка, ездовая работа — все, что может реализовать ее эмоциональный и физический потенциал. При этом владельцу следует научить ее по команде начинать и заканчивать работу, иначе гиперактивная собака будет работать до изнеможения. Команды должны быть четкими и произноситься всегда с одной и той же интонацией, так как собака понимает в большей степени не слова, а именно интонацию.

Прогулки требуются активные, и все, что происходит на прогулке, должно быть под контролем владельца. Нужно добиться от собаки максимальной концентрации и послушания. Занятия лучше начинать после того, как собака вдоволь набегается и сбросит лишнюю энергию.