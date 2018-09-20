Как помочь собаке набрать вес

Если ваша собака недавно перенесла операцию или заболевание, возможно, она значительно потеряла в весе. Возвращение к нормальному весу имеет большое значение для эффективной работы жизненно важных органов собаки. Как лучше всего помочь ей в этом?

Каков нормальный вес для вашей собаки?

Каждая собака имеет индивидуальный показатель нормального веса, который зависит от ее возраста, породы и пола. Ветеринарный врач сообщит вам, какой вес считается идеальным для вашей собаки, и подскажет, какой вес она должна набрать, чтобы достичь этого показателя. Эта информация важна, так как собаку легко перекормить и можно случайно позволить ей набрать избыточный вес.

Общая рекомендация такова: у собаки с нормальным весом вы можете прощупать ребра, но они не выступают слишком сильно и не видны издалека. Если ребра или другие кости, например тазовые, видны на расстоянии, значит, у собаки недостаточный вес.

Поддержка пищеварительной системы собаки во время реализации программы по набору веса

После перенесенного заболевания или по завершении периода восстановления пищеварительная система собаки отличается особой чувствительностью. Важно не перегружать пищеварительный тракт животного во время возвращения к оптимальному весу, так как это может привести к нарушению пищеварения, рвоте или диарее.

Одним из наиболее важных отделов пищеварительной системы собаки является тонкий кишечник. Именно в этом отделе из корма всасываются питательные вещества, которые затем будут использоваться организмом. В тонком кишечнике содержится микрофлора — «полезные» бактерии, помогающие поддерживать здоровье кишечника. Также в этом отделе сосредоточено наибольшее количество иммунных клеток в организме собаки. В связи с этим важно, чтобы диета для набора веса поддерживала здоровье этого органа и пищеварительного тракта в целом, не создавая чрезмерной нагрузки на них.