Факторы риска для собаки с ожирением

Вероятность развития ожирения у собаки

Считается, что собака страдает ожирением, когда ее вес на 15–20% превышает идеальный показатель или когда невозможно прощупать ее ребра сквозь кожу, шерсть и ткани тела. Вероятность развития ожирения зависит от породы, набора генов, возраста, пола, образа жизни, питания и от того, была ли собака стерилизована.

Например, собаки женского пола более предрасположены к набору веса, и ожирение в два раза чаще развивается у стерилизованных собак, чем у нестерилизованных. Проблемы с пищевым поведением животного и ваше собственное поведение во время кормления вашего питомца также оказывают значительное влияние на вес собаки.

Факторы риска для собак с ожирением

Для собаки с избыточным весом или ожирением более высок риск развития серьезных сопутствующих заболеваний и патологий:

значительное сокращение продолжительности жизни;

заболевания сердца и респираторные заболевания;

сахарный диабет;

снижение иммунитета и, следовательно, риск инфекционных и других заболеваний;

заболевания костей и суставов, например артрит;

сердечно-сосудистые заболевания;

образование мочевых конкрементов, содержащих оксалат кальция.

Кроме того, собаки с ожирением могут быть вялыми, они не проявляют интереса к физической активности и не способны совершать значительных усилий в игре или при иных видах нагрузок.