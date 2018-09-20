Факторы риска для собаки с ожирением
Вероятность развития ожирения у собаки
Считается, что собака страдает ожирением, когда ее вес на 15–20% превышает идеальный показатель или когда невозможно прощупать ее ребра сквозь кожу, шерсть и ткани тела. Вероятность развития ожирения зависит от породы, набора генов, возраста, пола, образа жизни, питания и от того, была ли собака стерилизована.
Например, собаки женского пола более предрасположены к набору веса, и ожирение в два раза чаще развивается у стерилизованных собак, чем у нестерилизованных. Проблемы с пищевым поведением животного и ваше собственное поведение во время кормления вашего питомца также оказывают значительное влияние на вес собаки.
Факторы риска для собак с ожирением
Для собаки с избыточным весом или ожирением более высок риск развития серьезных сопутствующих заболеваний и патологий:
- значительное сокращение продолжительности жизни;
- заболевания сердца и респираторные заболевания;
- сахарный диабет;
- снижение иммунитета и, следовательно, риск инфекционных и других заболеваний;
- заболевания костей и суставов, например артрит;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- образование мочевых конкрементов, содержащих оксалат кальция.
Кроме того, собаки с ожирением могут быть вялыми, они не проявляют интереса к физической активности и не способны совершать значительных усилий в игре или при иных видах нагрузок.
Почему ожирение у собак вызывает эти проблемы?
Когда собака собака расходует на передвижение и игры меньше энергии, чем получает с кормом, избыток энергии накапливается у нее в организме в виде жира — развивается ожирение. Жир начинает заполнять и пространство внутренних органов (например, печени), из-за чего они начинают работать менее эффективно. Кроме того, жир начинает обволакивать внутренние органы животного, увеличивая нагрузку на них и снижая способность к нормальной работе. Например, артерии у собаки с ожирением испытывают более высокую нагрузку, чем у здоровой собаки, что повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Собаке с избыточным весом становится все труднее передвигаться, а ее суставы начинают болеть из-за неспособности выдерживать избыточную массу тела. В результате может сложиться порочный круг, когда животное отказывается от физической активности, которая вызывает дискомфорт, но при этом продолжает питаться в обычном режиме, набирая вес и все меньше проявляя желание двигаться.
Как помочь собаке с избыточным весом
Начните с посещения ветеринарного врача, который сможет определить, насколько сильно животное прибавило в весе и какие меры следует принять, чтобы помочь ему снизить массу тела. Важно, чтобы вы, как владелец, помогали своей собаке сбросить вес: строго соблюдали режим кормления, не кормили лакомствами и остатками еды со стола, тщательно следили за весом животного. Ветеринарный врач сможет порекомендовать режим кормления на основе диеты для снижения веса.
Когда вес вашей собаки начнет снижаться, вы увидите, как она постепенно возвращается к более здоровому и активному образу жизни. К тому же нормальный вес способствует долголетию. Прежде всего обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу, который будет рад вам помочь.
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