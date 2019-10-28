Как поить собаку?

Такое, казалось бы, простое вещество, как вода, тем не менее тоже может быть разным. Чем можно поить собаку? Как часто, и можно ли давать воду в неограниченном количестве? Как подобрать правильную миску для воды? И можно ли заменить воду молоком?

Вода, пожалуй, самое необходимое для любого живого организма вещество на нашей планете. Без нее жизнь невозможна ни в каких видах. Нужно ли обращать внимание на ее качество перед тем, как налить воду в миску собаки? Вода имеет разные свойства. Самые простые — чистая и грязная. Простая или минеральная. Пресная или соленая. С выбором правильной воды в этих случаях проще. А вот если вода не очень чистая, с примесями.

Самый простой способ обезопасить собаку от влияния вредных веществ — давать ей фильтрованную воду. Сами пьете, и собаке можно. Конечно, от воды из-под крана с собакой ничего страшного не случится, но сейчас все чаще встречаются случаи, когда при смене воды, особенно в поездках, у собак начинаются проблемы с желудком. Поэтому, собираясь в путь, подумайте, как и чем вы будете поить собаку на новом месте. Проще всего давать ей простую охлажденную кипяченую воду. Особенно это актуально в походах, где качество воды проверить невозможно.

При кормлении сухим кормом вода должна находиться у собаки в постоянном доступе

Часто собаки пьют из природных водоемов, из луж, ручьев, родников, едят снег. Отследить и предотвратить это невозможно, поэтому проще иметь с собой необходимый набор препаратов для лечения проблем кишечника и желудка. Особое внимание нужно уделить собаке в городе, не разрешая пить воду из луж, прудов и других источников, так как в городской природе скапливается много вредных веществ, бактерий, микробов, тяжелых металлов, сажи.

Сколько воды нужно собаке?

Количество воды ограничивать не обязательно, кроме случаев, когда собака находится в послеоперационном периоде, либо по показанию здоровья ей нельзя употреблять большое количество жидкости. В этих случаях воду собаке нужно давать в том количестве и так часто, как назначил ветеринарный врач.

Как выбрать миску?

Миска для воды должна быть из прочного нетоксичного пластика, из керамики или стали. Важно следить, чтобы вода была свежей и чистой. Менять ее лучше два раза в день. Для пород с обильным слюнотечением и имеющих шерсть на морде воду лучше менять каждый раз после того, как собака попьет.

Владельцам собак с длинными ушами — спаниелей, бассетов, бладхаундов, афганских борзых лучше приобрести высокие узкие миски, тогда уши собаки не попадут в воду.

А можно поить собаку молоком?

Иногда владельцы щенков пытаются заменить воду молоком, ошибочно думая, что такая замена принесет щенку пользу. Но молоко — это не питье, а еда. Кроме того, качество молока и его натуральность проверить очень сложно, поэтому польза здесь весьма сомнительная. К тому же коровье молоко большинством щенков не усваивается, и вместо пользы владелец рискует заработать множество проблем. Самая простая из них — расстройство желудка у щенка. Поэтому такие эксперименты лучше не проводить, а кормить щенка тем, что посоветовал заводчик.

При кормлении сухим кормом вода должна находиться у собаки в постоянном доступе, и ее потребление будет выше, чем у собаки, которая питается натуральной пищей.