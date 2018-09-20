Распространенные заболевания у пожилых собак

По мере того как собака стареет, вы можете обнаружить, что она страдает от некоторых распространенных заболеваний, которые возникают, когда замедляется работа жизненно важных органов собаки. Эти заболевания, хотя и представляют проблему, поддаются лечению, поэтому обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом при первых признаках заболевания.

Катаракта и потеря зрения у пожилых собак

Одним из заболеваний, распространенных у собак всех пород и размеров, является развитие катаракты. У собак, как и у людей, развивается катаракта, когда клетки, образующие хрусталик глаза, со временем теряют прозрачность. Глаза животных приобретают голубоватый оттенок, и их зрение начинает ухудшаться.

У собак с диабетом катаракта развивается быстрее, так как это заболевание связано с избытком глюкозы в крови. Диабет чаще встречается у собак, страдающих ожирением, поэтому поддержание идеальной массы тела собаки — хороший способ предотвратить такие сопутствующие заболевания, как катаракта. Регулярные посещения ветеринарного врача могут помочь вовремя диагностировать это заболевание. В 80% случаев операция по удалению катаракты, проведенная на начальных стадиях заболевания, проходит успешно.

Гипотиреоз у пожилых собак

Это наиболее распространенное гормональное заболевание у собак, которое возникает, когда щитовидная железа начинает ослабевать и становится недостаточно активной. Несмотря на то, что причины гипотиреоза не совсем ясны, они связаны с тем, что иммунная система собаки «атакует» щитовидную железу и повреждает ее, или же с лечением сверхактивной щитовидной железы.

Если пожилая собака страдает гипотиреозом, она набирает вес, несмотря на то, что ее рацион не меняется. Животное может отказываться от физических нагрузок, испытывать слабость и беспокойство. Также меняется состояние шерсти, она становится тусклой и сухой, выпадает, а кожа становится утолщенной, жирной, и иногда появляется кожный зуд.