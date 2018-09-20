Распространенные заболевания у пожилых собак
По мере того как собака стареет, вы можете обнаружить, что она страдает от некоторых распространенных заболеваний, которые возникают, когда замедляется работа жизненно важных органов собаки. Эти заболевания, хотя и представляют проблему, поддаются лечению, поэтому обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом при первых признаках заболевания.
Катаракта и потеря зрения у пожилых собак
Одним из заболеваний, распространенных у собак всех пород и размеров, является развитие катаракты. У собак, как и у людей, развивается катаракта, когда клетки, образующие хрусталик глаза, со временем теряют прозрачность. Глаза животных приобретают голубоватый оттенок, и их зрение начинает ухудшаться.
У собак с диабетом катаракта развивается быстрее, так как это заболевание связано с избытком глюкозы в крови. Диабет чаще встречается у собак, страдающих ожирением, поэтому поддержание идеальной массы тела собаки — хороший способ предотвратить такие сопутствующие заболевания, как катаракта. Регулярные посещения ветеринарного врача могут помочь вовремя диагностировать это заболевание. В 80% случаев операция по удалению катаракты, проведенная на начальных стадиях заболевания, проходит успешно.
Гипотиреоз у пожилых собак
Это наиболее распространенное гормональное заболевание у собак, которое возникает, когда щитовидная железа начинает ослабевать и становится недостаточно активной. Несмотря на то, что причины гипотиреоза не совсем ясны, они связаны с тем, что иммунная система собаки «атакует» щитовидную железу и повреждает ее, или же с лечением сверхактивной щитовидной железы.
Если пожилая собака страдает гипотиреозом, она набирает вес, несмотря на то, что ее рацион не меняется. Животное может отказываться от физических нагрузок, испытывать слабость и беспокойство. Также меняется состояние шерсти, она становится тусклой и сухой, выпадает, а кожа становится утолщенной, жирной, и иногда появляется кожный зуд.
Остеоартрит у пожилых собак
Остеоартрит — это распространенная причина хромоты у пожилых собак, появление которой вызвано постепенным разрушением суставных хрящей. К сожалению, из-за медленной регенерации клеток у стареющих собак это заболевание неизлечимо, но лечение помогает облегчить боль и замедлить прогрессирование заболевания.
Боль в суставах или нарушение их подвижности иногда считают просто признаком старения собаки. Однако, если вы замечаете, что вашему питомцу тяжело передвигаться, вам следует посетить ветеринарного врача, потому что он может облегчить страдания вашей собаки.
Собаки с избыточным весом более подвержены развитию остеоартрита из-за дополнительной нагрузки на суставы, поэтому поддержание нормального веса вашей собаки является хорошей профилактической мерой. Кроме того, вы можете следить за тем, чтобы в корме вашего питомца содержались определенные питательные вещества, которые поддерживают здоровье суставов, такие как жирные кислоты омега-3 с противовоспалительным действием или клинически эффективный комплекс питательных веществ, учитывающий индивидуальные особенности животного (например, куркумин, коллаген и полифенолы зеленого чая), глюкозамин и хондроитин.
Пожилые собаки и когнитивная дисфункция
По мере старения вашей собаки вы можете заметить изменения в ее поведении. Несмотря на то, что некоторые изменения можно объяснить старением, они также могут свидетельствовать о когнитивной дисфункции, которая проявляется у собак так же, как у людей болезнь Альцгеймера.
С возрастом ухудшается работа кровеносных сосудов вашей собаки, за счет чего уменьшается приток крови и снабжение кислородом мозга. Это влияет на ее поведение, вызывая дезориентацию, неузнавание, забывчивость, нарушения сна и даже тревожное возбуждение или враждебность.
Ваша собака может очень тяжело переносить это заболевание, но ее состояние можно облегчить. Обеспечьте собаке физическую активность в виде коротких регулярных прогулок и возобновите отработку команд, выполнению которых вы ее научили, когда она была щенком. Чтобы снизить для собаки уровень стресса, установите для нее постоянный распорядок дня. Кроме того, подумайте о том, чтобы давать собаке корм, богатый антиоксидантами, поскольку они могут защитить клетки от повреждения свободными радикалами.
Следует принять меры для того чтобы ваша пожилая собака как можно меньше страдала от проявлений этого распространенного заболевания. Запишитесь на прием к ветеринарному врачу, если обнаружите эти симптомы, чтобы сделать все возможное для благополучия вашего питомца.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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