Грибковые заболевания у собак

Грибковые инфекции, или дерматофитозы собак — довольно распространенная причина обращения владельцев к ветеринарному врачу. Грибковые заболевания могут поражать собак любой породы и в любом возрасте. К сожалению, нельзя дать полной гарантии, что питомец не заболеет каким-либо видом грибка даже при хороших условиях содержания.

Несомненным плюсом в этой ситуации являются современные препараты, с помощью которых грибковые инфекции поддаются лечению. Но главные условия успеха — профилактика, своевременное обращение в ветеринарную клинику при первых симптомах заболевания, правильная диагностика и вовремя начатое лечение.

Основное внимание владельцев должно быть направлено на профилактику грибковых заболеваний, так как чаще всего они передаются при тесном контакте с зараженными животными. Нужно выбирать места для выгула и следить за контактами собаки, не допуская ее общения с бездомными животными или нахождения в местах их скопления. Споры грибка с улицы может принести на обуви и сам владелец, поэтому нужно следить за чистотой и порядком в доме.

Более подвержены заболеваниям грибковыми инфекциями молодые и ослабленные собаки. К примеру, неопасные дрожжевые грибки относятся к виду условно патогенных и постоянно присутствуют на коже. Но при благоприятных для инфекции условиях — болезнь, общее ослабление иммунитета, процесс выздоровления — количество грибка увеличивается, что вызывает такое заболевание, как малассезия. Значит, причина заболевания связана с состоянием здоровья собаки. Регулярные осмотры и профилактические мероприятия — прививки, антипаразитарные обработки — помогут снизить риск появления грибковых заболеваний. Своевременное обращение к врачу при первых признаках заболевания и вовремя начатое лечение также помогают решить эту проблему.

Спровоцировать развитие грибковой инфекции может и неправильное кормление, слишком высокая влажность, плохая гигиена собаки. Грибок особенно хорошо размножается в теплой и влажной среде, к примеру, в непросушенной и нечесаной шерсти, под свалявшимися колтунами, на лапах, на сгибах конечностей, в ушах. Гигиена собаки и уход за ней, правильно подобранный рацион питания могут решить многие проблемы со здоровьем животного. Поэтому профилактика любых заболеваний, в том числе и грибковых, начинается именно с правильного, ответственного отношения владельца к своему питомцу.

Если состояние кожи и шерсти собаки вызывает подозрение, появились признаки заболевания — пятна на коже, активное выпадение шерсти, зуд, покраснения, высыпания, мокнущие или шелушащиеся участки, — нужно сразу же обратиться в ветеринарную клинику. Дело в том, что, попав в благоприятную среду, грибковая инфекция начинает очень быстро размножаться, тем самым еще больше снижая иммунитет собаки. При отсутствии своевременной диагностики и лечения грибок может затронуть не только поверхностные, но и глубокие слои кожи и как следствие привести к осложнениям — развитию гнойных воспалений и фолликулезу. Кроме того, собака становится заразной для окружающих животных, а в некоторых случаях и для человека.

Лечение грибковых инфекций начинается с визита к ветеринарному врачу и тщательного осмотра. Чтобы диагностировать заболевание, нужно сначала выяснить, каким видом или видами грибковой инфекции заражено животное. Для этого врач осматривает собаку с помощью лампы, обязательно берет соскобы кожи и частички шерсти, так как только полный анализ поможет определить вид грибка, его количество, чувствительность к препаратам и скорость роста. Также необходимо сделать бактериологический посев, так как грибок может оказаться вторичной инфекцией. Чтобы выяснить уровень иммунитета и общее состояние организма, нужно будет сделать развернутый биохимический анализ мочи и крови. То есть врач должен понять, в чем причина заболевания. И только после этого он сможет назначить необходимую схему лечения. Такое количество анализов с лихвой окупит потраченное время и средства.

Правильно подобранные препараты не просто ослабляют действие инфекции, а полностью избавляют собаку от заболевания. Врач, как правило, назначает не только внутренние препараты в виде таблеток или уколов, но и внешнюю обработку ссадин, высыпаний и пятен с помощью мазей. В этом случае ни при каких условиях нельзя нарушать дозировку препаратов и схему приема, так как все противогрибковые мази и шампуни токсичны. Параллельно с этим врач назначает иммуностимуляторы, иммуномодуляторы и гепатопротекторы. Важно помнить, что чем раньше начато лечение собаки, тем оно эффективнее.