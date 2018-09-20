Почему у моей собаки выпадает шерсть?
Блестящая густая шерсть говорит о том, что ваша собака правильно питается, содержится в комфортных условиях и ведет здоровый образ жизни. Именно поэтому выпадение шерсти может стать неприятной и на первый взгляд необъяснимой неожиданностью.
Симптомы выпадения шерсти у собаки
Симптомы выпадения шерсти у собаки могут включать в себя ломкость или сухость шерсти, выпадение большего, чем обычно, количества шерсти во время линьки, а также появление проплешин округлой или неправильной формы. Шерсть может выпадать локально, на определенной области, или по всему телу собаки
Распространенные причины выпадения шерсти у собак
Очень распространенной причиной выпадения шерсти у собак является заражение паразитами, например клещами, вшами или блохами. В частности, если у собаки выпадает шерсть на шее и хвосте, велика вероятность того, что причиной являются блохи. Собака может очень быстро заразиться этими крошечными паразитами, которые вызывают раздражение кожи. Это становится причиной сильного зуда или расчесывания, что, в свою очередь, может привести к выпадению шерсти.
Любое заболевание кожи у собаки, включая экзему или перхоть, может в конечном итоге привести к выпадению шерсти. Если собака испытывает дискомфорт или состояние ее кожи причиняет ей беспокойство, она будет расчесывать и вылизывать раздраженное место. Со временем это может привести к выпадению шерсти, поскольку определенные участки кожи будут ослаблены, а шерсть вырвана.
Выпадение шерсти у собак может происходить по ряду причин, в том числе из-за дефицита определенных питательных веществ, важных для здоровья кожи и шерсти. Для эффективного синтеза кератина, основного компонента клеток шерсти, необходимы сульфоаминокислоты. При их дефиците у собаки могут наблюдаться замедление роста и ломкость шерсти, в итоге приводящие к ее выпадению. Биотин — еще одно вещество, очень важное для поддержания здоровья кожи и шерсти, а также для профилактики выпадения шерсти.
Если у вашей собаки выпадает шерсть, это также может быть одним из симптомов более серьезного заболевания. Опухоли яичников или яичек, особенно у пожилых собак, могут вызвать выпадение шерсти на определенных участках тела, так как опухоль выделяет гормоны, которые нарушают естественный половой цикл и рост здоровой шерсти.
Синдром Кушинга, распространенная проблема у собак, также может привести к выпадению шерсти. Синдром развивается при наличии опухоли, «заставляющей» надпочечники собаки вырабатывать слишком много кортизола, что приводит к ожирению, выпадению шерсти, появлению темных пятен на коже и ряда поведенческих симптомов. Другое заболевание, одним из симптомов которого является выпадение шерсти, — это гипотиреоз, при котором выработка определенных гормонов происходит недостаточно активно.
Профилактика выпадения шерсти
Если выпадение шерсти — часть комплексной проблемы, такой как синдром Кушинга, лечением и контролем патологии должен заниматься ветеринарный врач. Однако вы сами также можете многое сделать, чтобы защитить своего питомца от выпадения шерсти:
- Регулярно обрабатывайте животное эффективными препаратами против блох и их яиц.
- Используйте одобренный дерматологами специальный шампунь для собак, чтобы уменьшить зуд и, следовательно, снизить вероятность расчесывания кожи.
- Подберите для собаки корм, обогащенный биотином, содержащий высококачественные легкоусвояемые белки и другие вещества, поддерживающие здоровье кожи и шерсти.
Важно показать собаку ветеринарному врачу, как только вы заметите выпадение шерсти. Врач тщательно осмотрит вашего питомца и назначит правильное лечение. Кроме того, вы всегда можете обратиться к ветеринарному врачу, чтобы получить рекомендации по уходу за кожей и шерстью вашей собаки.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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