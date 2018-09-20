Выявление у собаки признаков нарушений пищеварения

Если вы заметили изменения в качестве потребления и усвоения корма собакой, очень важно показать ее ветеринарному врачу для проведения полного обследования. Есть также и другие симптомы, на основании которых вы можете предположить наличие у собаки конкретного заболевания пищеварительной системы.

Полезно знать, как работает пищеварительная система собаки и какие проявления могут считаться нормой, поскольку в этом случае вы сможете быстро заметить любые отклонения.

Диарея и другие нарушения пищеварения у собак

Диарея — распространенный симптом гастроэнтерологических проблем (в первую очередь, связанных с работой тонкого и/или толстого кишечника). Если у вашей собаки диарея, у нее будут очень часто возникать позывы на дефекацию. Ее стул с будет более жидким, чем обычно, и может содержать слизь. При диарее, связанной с нарушениями работы толстого кишечника, объемы стула обычно невелики, но дефекация происходит очень часто.

Запор у собак

Запор — еще один распространенный симптом при проблемах с пищеварительной системой, возникающих по различным причинам. При запоре фекалии собаки будут твердыми или сухими, дефекация станет происходить реже. При дефекации у них также могут проявляться признаки сильного напряжения.