Выявление у собаки признаков нарушений пищеварения

Если в последнее время вы замечаете у своей собаки изменения, касающиеся пищевого поведения или работы кишечника, это может указывать на наличие проблем с пищеварительной системой.
Взрослая такса сидит на смотровом столе, ветеринарный врач проводит ее осмотр.

Если вы заметили изменения в качестве потребления и усвоения корма собакой, очень важно показать ее ветеринарному врачу для проведения полного обследования. Есть также и другие симптомы, на основании которых вы можете предположить наличие у собаки конкретного заболевания пищеварительной системы.

Полезно знать, как работает пищеварительная система собаки и какие проявления могут считаться нормой, поскольку в этом случае вы сможете быстро заметить любые отклонения.

Диарея и другие нарушения пищеварения у собак

Диарея — распространенный симптом гастроэнтерологических проблем (в первую очередь, связанных с работой тонкого и/или толстого кишечника). Если у вашей собаки диарея, у нее будут очень часто возникать позывы на дефекацию. Ее стул с будет более жидким, чем обычно, и может содержать слизь. При диарее, связанной с нарушениями работы толстого кишечника, объемы стула обычно невелики, но дефекация происходит очень часто.

Запор у собак

Запор — еще один распространенный симптом при проблемах с пищеварительной системой, возникающих по различным причинам. При запоре фекалии собаки будут твердыми или сухими, дефекация станет происходить реже. При дефекации у них также могут проявляться признаки сильного напряжения.

Взрослая собака лежит на кожаном диване.

Рвота и срыгивание у собаки

Некоторые нарушения пищеварения у собаки могут привести к срыгиванию или рвоте, которые связаны с работой двух различных органов и появляются по разным причинам.

Срыгивание — это пассивное действие вскоре после кормления, в результате которого непереваренный твердый корм выходит наружу по пищеводу. Животное также может испытывать боль при глотании. Рвота — это рефлекторное действие, которое сопровождается тошнотой, рвотными позывами или повышенным слюноотделением. Во время рвоты жидкости и корм, который может быть частично переварен в желудочном соке, поднимаются по пищеводу и выходят наружу. Эти симптомы чаще всего связаны с расстройствами пищеварения, такими как нарушение процесса перемещения корма в желудок через пищевод, нарушение работы желудка и желудочно-кишечного тракта в целом.

Поведение и внешний вид собаки

Помимо диареи, запоров, рвоты и срыгивания у собаки могут наблюдаться изменения поведения и внешнего вида, позволяющие заподозрить нарушение пищеварения. Например, хронические гастроэнтерологические расстройства могут привести к неспособности усваивать все питательные вещества, в которых нуждается организм, что приводит к потере в весе, а также к сухости, тусклости, ломкости шерсти.

Изменения аппетита, наряду с метеоризмом и дискомфортом в животе, могут быть признаком проблем в тонком кишечнике, и если у вашей собаки часто проявляются многие из этих симптомов, это может указывать на то, что она страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Первый шаг к распознаванию нарушений пищеварения — знакомство с пищевыми привычками собаки и связанными с кормлением физиологическими процессами. Если поведение животного значительно изменилось, в том числе появились симптомы рвоты, запора или диареи, крайне важно обратиться к ветеринарному врачу, который подберет оптимальный курс лечения.

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