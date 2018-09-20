Выявление у собаки признаков нарушений пищеварения
Если вы заметили изменения в качестве потребления и усвоения корма собакой, очень важно показать ее ветеринарному врачу для проведения полного обследования. Есть также и другие симптомы, на основании которых вы можете предположить наличие у собаки конкретного заболевания пищеварительной системы.
Полезно знать, как работает пищеварительная система собаки и какие проявления могут считаться нормой, поскольку в этом случае вы сможете быстро заметить любые отклонения.
Диарея и другие нарушения пищеварения у собак
Диарея — распространенный симптом гастроэнтерологических проблем (в первую очередь, связанных с работой тонкого и/или толстого кишечника). Если у вашей собаки диарея, у нее будут очень часто возникать позывы на дефекацию. Ее стул с будет более жидким, чем обычно, и может содержать слизь. При диарее, связанной с нарушениями работы толстого кишечника, объемы стула обычно невелики, но дефекация происходит очень часто.
Запор у собак
Запор — еще один распространенный симптом при проблемах с пищеварительной системой, возникающих по различным причинам. При запоре фекалии собаки будут твердыми или сухими, дефекация станет происходить реже. При дефекации у них также могут проявляться признаки сильного напряжения.
Рвота и срыгивание у собаки
Некоторые нарушения пищеварения у собаки могут привести к срыгиванию или рвоте, которые связаны с работой двух различных органов и появляются по разным причинам.
Срыгивание — это пассивное действие вскоре после кормления, в результате которого непереваренный твердый корм выходит наружу по пищеводу. Животное также может испытывать боль при глотании. Рвота — это рефлекторное действие, которое сопровождается тошнотой, рвотными позывами или повышенным слюноотделением. Во время рвоты жидкости и корм, который может быть частично переварен в желудочном соке, поднимаются по пищеводу и выходят наружу. Эти симптомы чаще всего связаны с расстройствами пищеварения, такими как нарушение процесса перемещения корма в желудок через пищевод, нарушение работы желудка и желудочно-кишечного тракта в целом.
Поведение и внешний вид собаки
Помимо диареи, запоров, рвоты и срыгивания у собаки могут наблюдаться изменения поведения и внешнего вида, позволяющие заподозрить нарушение пищеварения. Например, хронические гастроэнтерологические расстройства могут привести к неспособности усваивать все питательные вещества, в которых нуждается организм, что приводит к потере в весе, а также к сухости, тусклости, ломкости шерсти.
Изменения аппетита, наряду с метеоризмом и дискомфортом в животе, могут быть признаком проблем в тонком кишечнике, и если у вашей собаки часто проявляются многие из этих симптомов, это может указывать на то, что она страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Первый шаг к распознаванию нарушений пищеварения — знакомство с пищевыми привычками собаки и связанными с кормлением физиологическими процессами. Если поведение животного значительно изменилось, в том числе появились симптомы рвоты, запора или диареи, крайне важно обратиться к ветеринарному врачу, который подберет оптимальный курс лечения.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей