Какие бывают гельминтозы у собак?

Заражение глистами, или глистная инвазия, — к сожалению, очень распространенное заболевание не только щенков, но и взрослых собак. Основная задач владельца — регулярная профилактика с применением противоглистных лекарственных препаратов.

Гельминтозы собак, а тем более щенков, не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Для взрослой собаки достаточно провести противогельминтную обработку, а вот для щенка последствия глистной инвазии могут быть куда печальнее. Именно поэтому обработка щенков от гельминтов стоит на первом месте в ряду профилактических мероприятий заводчиков и владельцев. Бороться с глистной инвазией необходимо еще и потому, что некоторые виды глистов, такие как круглые — нематоды и власоглавы — передаются от собаки человеку. Живя в доме владельца, зараженная глистами собака с большой вероятностью заразит ими всех, кто живет с ней вместе.

Как понять, заражена ли собака глистами, и если заражена, то какими? Ведь их существует множество видов. Все виды гельминтов у собак разделены условно на три основные группы: плоские ленточные — цестоды; круглые — нематоды; сосальщики — трематоды. Для каждого вида характерна угроза заражения собаки определенными заболеваниями, часто переходящими в хронические и истощающими организм.

Далеко не все гельминты живут в пищеварительном тракте. Наиболее частые места их локализации — подкожная область, почки, печень и сердце. Сердечные глисты вызывают такое серьезное заболевание, как дирофиляриоз — одно из самых опасных, потому что вывести этих паразитов из организма очень сложно. Размножаясь в артериях, предсердии, правом желудочке и сердечных сосудах, они могут вызвать смерть собаки.

Обнаружить гельминты у собак бывает довольно сложно, так как симптомы, вызванные глистами, часто по ошибке принимают за симптомы какого-то другого заболевания. Это сильно осложняет своевременную диагностику, и лечение начинается на поздних сроках инвазии, поэтому в целях профилактики нужно дважды в год сдавать анализ на яйца глистов.

Заражение глистами чаще всего происходит через грязную воду, фекалии, сырое мясо и рыбу, содержащие яйца глистов. Еще один путь заражения — через промежуточных хозяев: блох и клещей. Наблюдательный владелец увидит изменения в состоянии своей собаки, даже если диагноз еще не поставлен. Признаками наличия у собаки глистов будут вялость, бледность слизистых оболочек, тусклая шерсть, аллергические реакции, расстройство пищеварения, извращенные вкусовые пристрастия, уменьшение массы тела при нормальном рационе, рвота. Из явных признаков — видимое наличие самих паразитов в кале собаки, присутствие слизи и крови, сильный зуд анального отверстия. Рвота, содержащая паразитов. Твердый и раздутый живот, регулярная икота, отставание в развитии и рахит.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, нужно немедленно показать собаку ветеринарному врачу и сдать анализы на наличие у нее паразитов. Никогда нельзя заниматься самолечением, так как, при огромном выборе противопаразитарных препаратов, для каждого вида глистов необходим строго определенный препарат.