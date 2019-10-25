Если собака хромает

Хромота у собаки — симптом, который сложно не заметить. Отчего она может возникать и насколько серьезные проблемы скрываются за хромотой?

Для начала определите, насколько сильно проявление хромоты. Собака лишь слегка прихрамывает или не наступает на больную лапу?

Осторожно осмотрите лапу, которая беспокоит собаку, на предмет порезов, наколов, следов от укусов или отеков.

Помимо внешних повреждений, которые легко определить визуально, могут быть и внутренние травмы — растяжение, надрыв или разрыв связки, мышцы, вывих сустава или гематома от ушиба. Все эти повреждения носят травматический характер и, вне зависимости от их тяжести, требуют обращения к ветеринарному врачу.

Даже небольшой порез на подушечке лапы, который вовремя не заметили и не обработали, может превратиться в труднозаживающую рану. Любые повреждения связок, мышц и суставов требуют немедленного обращения в ветеринарную клинику, так как если их не начать лечить вовремя, впоследствии может развиться ограничение подвижности лапы, и как следствие, хромота на протяжении всей жизни.

Еще одна причина хромоты собак — это наследственное или приобретенное, в результате неправильного выращивания, заболевание суставов: дисплазия локтевого сустава, поражающая передние конечности, и дисплазия тазобедренного сустава, поражающая задние конечности. Этими заболеваниями чаще страдают крупные породы собак, у которых, помимо массивного костяка, присутствует и большая мышечная масса.

Даже небольшой порез на подушечке лапы, который вовремя не заметили и не обработали, может превратиться в труднозаживающую рану