Если собака хромает
Хромота у собаки — симптом, который сложно не заметить. Отчего она может возникать и насколько серьезные проблемы скрываются за хромотой?
Для начала определите, насколько сильно проявление хромоты. Собака лишь слегка прихрамывает или не наступает на больную лапу?
Осторожно осмотрите лапу, которая беспокоит собаку, на предмет порезов, наколов, следов от укусов или отеков.
Помимо внешних повреждений, которые легко определить визуально, могут быть и внутренние травмы — растяжение, надрыв или разрыв связки, мышцы, вывих сустава или гематома от ушиба. Все эти повреждения носят травматический характер и, вне зависимости от их тяжести, требуют обращения к ветеринарному врачу.
Даже небольшой порез на подушечке лапы, который вовремя не заметили и не обработали, может превратиться в труднозаживающую рану. Любые повреждения связок, мышц и суставов требуют немедленного обращения в ветеринарную клинику, так как если их не начать лечить вовремя, впоследствии может развиться ограничение подвижности лапы, и как следствие, хромота на протяжении всей жизни.
Еще одна причина хромоты собак — это наследственное или приобретенное, в результате неправильного выращивания, заболевание суставов: дисплазия локтевого сустава, поражающая передние конечности, и дисплазия тазобедренного сустава, поражающая задние конечности. Этими заболеваниями чаще страдают крупные породы собак, у которых, помимо массивного костяка, присутствует и большая мышечная масса.
Даже небольшой порез на подушечке лапы, который вовремя не заметили и не обработали, может превратиться в труднозаживающую рану
В период роста щенков крупных пород избыточная нагрузка на суставы противопоказана, поэтому специально для щенков крупных и гигантских пород разработаны уникальные рационы, оптимальные по соотношению питательных веществ, витаминов и минералов, для быстро растущего костяка и укрепления связочного аппарата.
При правильном кормлении они не набирают лишний вес, что предотвращает нагрузку на суставы. Впоследствии риск заболевания дисплазией сводится к минимуму, так как правильно подобранный рацион значительно облегчает задачу владельцу крупной собаки по ее правильному выращиванию.
Врожденное заболевание дисплазией также является причиной хромоты. Но развивается она постепенно, так как пока собака молодая, проблемы с суставами ее не беспокоят. Спровоцировать ухудшение состояния может как неправильное кормление, так и избыточные нагрузки, которые владелец, не зная о том, что его собака больна, может давать ей. Поэтому большинству крупных и гигантских пород рекомендовано делать тесты на дисплазию локтевого и тазобедренного сустава. Чем раньше будет выявлено это заболевание, тем эффективней будет его лечение либо профилактика его развития.
У пожилых собак хромота может развиваться на фоне артрита. Как правило, это возрастное заболевание суставов, которое встречается, достаточно часто и переносится очень болезненно. Назначить лечение может только ветеринарный врач.
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