Что такое мондьоринг?

В основном это послушание, защита, охрана и спортивные упражнения — прыжки. О том, является ли этот вид дрессировки чисто спортивным или все же развивает у собаки реальные защитные навыки, спорят многие ведущие дрессировщики и спортсмены.

Этот вид дрессировки, а точнее целая система, был разработан кинологами Швейцарии, Голландии и Бельгии. В европейских странах существовали свои национальные системы дрессировки. Во Франции — Campagne. В Голландии — KNVP. В Германии — Шутцхунд. Задачей кинологов было объединить в мондьоринге ведущие европейские виды дрессировки. Это было сделано на перспективу: организация международных соревнований по общим правилам давала возможность участвовать в них собаководам многих стран. В Европе мондьоринг быстро стал популярным и, перешагнув океан, вскоре получил распространение в США и Канаде.

Специфика этого вида спорта в сочетании множества сложных и разнообразных упражнений с сильными отвлекающими моментами — громкие звуки, внезапное падение подручных средств. Кроме обязательной программы по послушанию в мондьоринге от собаки требуется демонстрация работы по защите. Атака без захвата и с захватом. Собака должна задержать бегущего фигуранта на движении. Задержка с прерыванием атаки по команде проводника. Выполнение множества сложных упражнений, требующих от собаки бдительности и максимального взаимодействия с проводником. Поэтому мондьоринг демонстрирует не только уровень подготовки собаки по различным видам дрессировки, но и ее интеллект, физическую подготовку, психологическую устойчивость к стрессам, способности и особенности характера.

Многие кинологи скептически относятся к этому виду спорта. Больше всего вопросов возникает по части, когда собака должна атаковать фигуранта. Так что мондьоринг — вид дрессировки для ограниченного числа пород. Он не исправляет нежелательные наклонности и служит воспитательной цели. Слишком пассивные или агрессивные собаки не смогут выполнить норматив. Поэтому именно мондьоринг служит своеобразным тестом рабочих качеств собак. А лучшие результаты в большинстве случаев остаются за немецкими овчарками и малинуа.