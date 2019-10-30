Многие хозяева задаются вопросом: какое лакомство давать собаке при дрессировке. Но вопрос лучше поставить так: существуют ли вообще лакомства для собак? Такого понятия, как лакомства — не существует, но есть специальные продукты для дрессировки. И чтобы баланс полезных веществ в рационе собаки не нарушался и животное не набирало вес, нужно выбирать специальные низкокалорийные продукты для поощрения и строго соблюдать их дозировку. И конечно же, нельзя ни в коем случае «угощать» собаку едой со стола хозяина.

Нужны ли собаке дополнительные лакомства?

Собаки достаточно консервативны, и для стабильного пищеварения им необходим постоянный рацион, который соответствует породе, уровню активности, особенностям здоровья. Любые вмешательства в этот рацион, не согласованные с ветеринарным врачом, нарушают баланс питательных веществ в организме животного, и пускают насмарку весь режим кормления.

Хороший корм разрабатывается учеными при участии ветеринарных врачей, на протяжении многих лет, тестируется в лабораториях. Ученые проводят исследования, пишут научные труды, состав корма постоянно совершенствуется.

Поэтому если вы кормите собаку проверенным кормом, который одобрил ветеринарный врач, соблюдаете дозировку, собаке не потребуются дополнительные подкормки и лакомства. «Лакомства для собак», а точнее, специальные продукты для поощрения, можно давать собаке только при дрессировке, строго соблюдая дозировку.

Почему нельзя поощрять собаку едой со стола хозяина?

Нельзя давать собаке еду с вашего стола, полагая, что это для животного лакомство. Условная «сосиска» со стола внесет дисбаланс в рацион собаки и причинит вред ее здоровью, но и добавит необходимость обучить животное новым командам, таким как «не ешь со стола». В дальнейшем собака будет искать запах сосиски в магазине, в чужой сумке и даже на хозяйской тарелке.

Чтобы у собаки не происходило смешивания и путаницы понятий «моя еда» и «хозяйская еда», нужно давать ей специальные продукты для дрессировки. Например, ROYAL CANIN ® Educ — это крокеты, созданные специально для дрессировки собак.

В одной крокете — около 3 ккал, это значит, что она существенно не влияет на общую калорийность рациона, при этом она крайне привлекательна для собаки. Давать такие крокеты животному нужно по одной за каждую команду на начальном этапе дрессировки, и по одной за серию команд собаке, которая уже освоила общие принципы дрессировки.

Сколько крокет в день можно давать собаке?

Маленькие собаки весом до 10 кг = до 10 крокет.

Средние собаки весом 10 – 25 кг = до 20 крокет.

Крупные собаки весом 25 – 45 кг = до 30 крокет.

Гигантские собаки весом более 45 кг = 40 крокет

Крокеты хорошо усваиваются, благодаря пшеничной клейковине и содержат гидролизат белков животного происхождения и минеральные вещества. Они положительно влияют на пищеварение и не нарушают баланс витаминов.

Какие еще методы подкрепления использовать при дрессировке?

Конечно, пищевое подкрепление остается самым эффективным способом дрессировки, так как удовлетворяет базовую потребность животных: в еде. Но у животных также существует потребность в социализации — поэтому закреплять команды нужно также при помощи тактильного контакта (поглаживания, массажа), голоса (одобрительные, уверенные интонации) и общения с собакой. Чаще всего собакам нравится выполнять то, что нравится их хозяину, поэтому не дрессируйте собак при помощи одной только еды, давая «лакомства для собак». Старайтесь закреплять команды поглаживанием.

Главная составляющая успеха дрессировки — это прочный контакт между собакой и хозяином, если собака доверяет хозяину и понимает, чего именно он от нее хочет — дело пойдет. Если же вы кричите на животное, причиняете ему боль, раздражаетесь, игнорируете усталость собаки — ничего не выйдет.

Следите за настроением собаки: старайтесь придумывать новые команды и задачи для нее, давайте больше тех команд, которые собака выполняет с удовольствием, не пытайтесь выучить с животным все в один день. Чаще хвалите, поощряйте не только едой. А нежелательное поведение нужно пресекать громким голосом и уверенным, но не приносящим боль, прикосновением к собаке.