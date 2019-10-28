Как выводить блох у щенков?

Щенки с нежной кожей, мягкой шерстью и не до конца сформировавшимся иммунитетом наиболее подвержены заражению различными паразитами, в том числе блохами. Блохи также опасны для кошек, грызунов и человека. Они не просто вызывают зуд и дискомфорт — блохи могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Блохи питаются кровью, а их личинки — растительными остатками и испражнениями. Поэтому шерсть собаки, в которой могут быть крошечные фрагменты растительности и других органических остатков — отличная среда для выращивания личинки, а кровь — полноценное питание для взрослой блохи.

Самка блохи, как правило, откладывает яйца на мягких поверхностях, с которыми собака часто взаимодействует, — на ковре, диване, подстилке. Яйца и куколки блохи могут пассивно ждать свою жертву до 354 дней. Для питания куколке блохи подходит грязь, остатки ворса, пыль, органические остатки, фрагменты эпителия. Все это помогает ей стать взрослой особью и дождаться млекопитающего, которое будет питать взрослую блоху кровью.

Взрослые блохи живут до полутора лет, все это время они будут продолжать мучить собаку, если ничего не предпринимать для уничтожения паразитов. И если для взрослой собаки существует множество инсектицидов — шампуни, спреи, ошейники, которые содержат перметрин и эффективно убивают блох, то для новорожденных щенков перметрин крайне опасен: он может вызвать дрожь, конвульсии, паралич и слюнотечение.

Как избавить щенка от блох?

Для начала убедитесь, что ваше животное беспокоят именно блохи, а не другие раздражители. Если собака чешет одно и то же место, это также может быть клещ. Если на коже заметны только аллергические реакции и нет следов жизнедеятельности блох, самих паразитов и их личинок, то, скорее всего, это зуд аллергической природы. Обнаружить блох можно двумя способами: при мытье, как правило, блохи массово бегут от потока воды в область головы или же полностью покидают тело животного; еще можно вычесать собаку при помощи специальной расчески — блохи очень быстро размножаются, поэтому, скорее всего, на зараженном животном вы обнаружите хотя бы одну особь из десятка.

Постарайтесь выяснить, откуда блохи попали на щенка. Чаще всего щенок заражается от матери. Ее можно лечить многими средствами, но нужно проконсультироваться со специалистом, который подберет инсектицид, безопасный для кормящей суки. Если источник блох находится у прежнего хозяина или на другом животном, то нужно сообщить об этом предыдущему владельцу или пресечь контакт щенка с зараженным животным.

Перед тем, как вывести блох у щенка, необходимо подготовить окружающую среду. Нанесите инсектицид на спальное место, ковры, диваны и все, к чему прикасался щенок, затем подождите, пока умрут личинки и взрослые блохи и тщательно смойте остатки инсектицида, потому что следы вещества могут быть опасны для щенка. Если вы обрабатываете других взрослых животных в доме, их также нужно тщательно мыть, ведь щенок может облизывать шерсть матери или своих сородичей.

Как обработать щенка от блох

Для начала нужно тщательно вымыть щенка теплой водой. Блохи не умеют плавать и постараются сбежать, однако личинки останутся. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом по данному вопросу и попросите подобрать средство именно для вашего щенка. Средство должно подходить ему по возрасту.

Тщательно вычешите щенка специальной расческой с частыми зубьями, так вы удалите оставшихся после мытья блох и стряхнете их личинки.