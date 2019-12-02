Рацион вашей собаки и здоровье ее пищеварительной системы
Собаки, как и люди, могут страдать нарушениями пищеварения, которые приводят к появлению дискомфорта, неприятных симптомов, а иногда и более серьезных проблем. Диета — важный фактор поддержания здоровья пищеварительной системы, особенно у собак, склонных к желудочно-кишечным расстройствам.
Как работает пищеварительная система собаки
На каждой стадии прохождения корма по желудочно-кишечному тракту перевариваются и усваиваются питательные вещества. Одним из основных отделов пищеварительной системы, где это происходит, является тонкий кишечник. Он имеет очень большую площадь поверхности и покрыт клетками разных типов, что помогает сделать всасывание питательных веществ максимально эффективным. В тонком кишечнике собаки всасываются жиры, витамины, углеводы и минеральные вещества, а также завершается переваривание белков, начавшееся в желудке.
Микрофлора органов пищеварения (так называемые «полезные бактерии») помогает поддерживать здоровье и работу пищеварительной системы. Состав кишечной микрофлоры зависит от действия генетических и других факторов, в том числе диеты. В тонком кишечнике «полезные» бактерии и определенные виды клеток действуют как защитный барьер иммунной системы против чужеродных агентов и «вредных» бактерий.
Чаще всего микрофлора собак нормально реагирует на различные компоненты кормов. Однако иногда развивается непереносимость тех или иных продуктов, которая может стать причиной хронических желудочно-кишечных расстройств. Это явление подобно аллергической реакции, когда иммунные клетки собаки вдруг начинают воспринимать белок, безвредный для большинства других животных, как опасное вещество.
Влияние корма на пищеварительную систему собаки
Корм, который вы даете своей собаке, может повлиять на ее пищеварение и микрофлору кишечника. Разнообразие рациона может создать излишнюю нагрузку на пищеварение собаки и вызвать проблемы.
Корм для собак должен быть легкоусвояемым, чтобы избежать нарушения пищеварения. Кроме того, он должен содержать необходимые питательные вещества, которые хорошо усваиваются. Важным компонентом рациона является белок, который обычно получают из животных источников, например из куриного мяса. Высококачественные готовые корма содержат легкоусвояемые белки, которые реже вызывают нарушения пищеварения. Например, пшеничный глютен легко усваивается организмом и имеет высокую концентрацию белка.
Клетчатка
Клетчатка является важным компонентом рациона собаки, но ее количество должно быть сбалансировано. Клетчатка может использоваться в составе рациона, чтобы регулировать прохождение корма в толстом кишечнике и улучшать качество стула, что особенно полезно для собак с чувствительным пищеварением или неудовлетворительным качеством стула.
Клетчатка поддерживает эффективную работу желудочно-кишечного тракта и помогает собаке чувствовать сытость после кормления. Одним из типов клетчатки являются пребиотики, которые способствуют росту и размножению полезных бактерий в организме собаки.
Углеводы
Углеводы — важный компонент рациона собаки, поскольку они являются отличным источником энергии. Источники углеводов в корме собаки должны быть легкоусвояемыми.
Жиры
Жиры могут иметь большое значение для регулирования чувствительного пищеварения собаки. Корма с высоким содержанием жиров могут эффективно обеспечивать собаку необходимой энергией, при этом животному не придется потреблять большое количество корма. С другой стороны, корма с низким содержанием жиров помогают при повышенной чувствительности желудка или повышенной чувствительности организма собаки к содержащемуся в рационе жиру.
Если вы заметили у вашей собаки признаки нарушения пищеварения, обязательно посетите ветеринарного врача. Он сможет порекомендовать рацион, который поможет поддержать здоровье пищеварительной системы вашего питомца.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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