Страдает ли моя собака избыточным весом?
Многочисленные исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показали, что по крайней мере одна из пяти собак страдает ожирением. Такая высокая вероятность ожирения у собак может привести к повышенному риску развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, а также многих других хронических заболеваний. В связи с этим контроль веса собаки и своевременное выявление избыточного веса крайне важны для обеспечения ее хорошего самочувствия.
Насколько вероятно, что моя собака страдает избыточным весом?
Известно несколько факторов, связанных с предрасположенностью собак к избыточному весу и ожирению. Например, представители некоторых пород, такие как лабрадор ретриверы, более склонны к набору веса, чем другие. Для собак миниатюрных пород риск развития ожирения также высок.
Собаки женского пола с большей вероятностью набирают вес, кроме того, склонность к ожирению у собак увеличивается с возрастом. Щенки с избыточным весом или ожирением также с большей вероятностью будут страдать ожирением во взрослом возрасте, по сравнению со щенками с недостаточным или нормальным весом.
Если собака стерилизована, вероятность того, что она прибавит в весе, в два раза больше, чем у нестерилизованной собаки. Это объясняется гормональными изменениями в организме стерилизованного животного. Образ жизни собаки также является важным фактором: если она много времени проводит в помещении, питается остатками со стола или не получила необходимые навыки социализации в раннем возрасте, у нее больше шансов приобрести расстройство пищевого поведения, которое может привести к увеличению веса.
Как определить, есть ли у собаки избыточный вес?
Первый шаг к пониманию того, есть ли у собаки избыточный вес, — это профилактика. Регулярное взвешивание с записью результатов и осмотры у ветеринарного врача дадут вам достаточно четкое представление о прибавке или потере веса в течение жизни вашего питомца.
Ветеринарный врач расскажет, какой вес является оптимальным для вашей собаки в зависимости от пола, породы и возраста. Если вес собаки на 15–20% превышает оптимальный, это считается ожирением. Например, для собаки, оптимальный вес которой составляет 50 кг, ожирение диагностируют при фактическом весе 60 кг.
Простой тест на наличие избыточного веса или ожирения, который вы можете провести сами, — это попытаться прощупать ребра собаки. Если вы смогли прощупать ребра, но они не видны, собака имеет нормальный вес. Если вы не можете прощупать ребра, у вашей собаки избыточный вес.
Как ведут себя собаки с избыточным весом?
Избыточный вес можно определить и по изменению поведения собаки. Она становится вялой, ей не хватает энергии и сил для игр или физической активности. На прогулке у собаки быстро начинается одышка, или же она вообще отказывается ходить из-за болей или усталости. Естественно, вы заметите и увеличение физических размеров животного.
У собаки может нарушиться пищевое поведение. Например, она приобретает склонность переедать, скулить, выпрашивая корм, или же начинает проявлять к вам агрессию во время еды. При составлении плана по снижению веса собаки ветеринарный врач спросит, как и чем вы ее кормите. На этот вопрос важно ответить честно, так как иногда владельцы могут непреднамеренно способствовать развитию ожирения своей собаки, давая ей слишком много угощений, лакомств или остатков со своего стола.
Ожирение и избыточный вес — это реальная и злободневная проблема среди собак, но с ней можно бороться за счет правильного питания и поведения. Обязательно регулярно проходите осмотры у ветеринарного врача, чтобы отслеживать вес собаки, а также сообщайте врачу, если заметите какое-либо поведение, указывающее на ожирение животного.
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