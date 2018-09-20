Сведения о здоровье мочевыделительной системы у собак и соответствующем питании

Заболевания мочевыделительной системы могут развиться у собаки в любой момент ее жизни в результате действия совокупности факторов, обусловленных особенностями породы или генетической предрасположенностью, образом жизни и, например, бактериальной инфекцией. Питание собаки играет важную роль в поддержании здоровья мочевыделительной системы и может использоваться в качестве вспомогательного средства для профилактики потенциальных заболеваний.

Почему здоровье мочевыделительной системы собаки играет важную роль?

Здоровая мочевыделительная система имеет очень большое значение для работы внутренних органов собаки. Мочевыделительная система собаки, включающая почки и мочевой пузырь, предназначена для переработки и выведения отходов жизнедеятельности из организма. Если возникают проблемы с почками, система больше не может выводить продукты жизнедеятельности. Заболевания мочевого пузыря могут проявляться в виде инфекций или образования камней. Эти заболевания могут вызвать чувство дискомфорта и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья собаки.

Какие проблемы с мочевыделительной системой могут возникнуть у собак?

Как и люди, собаки могут быть предрасположены к образованию «камней» в мочевыделительной системе. Это происходит, когда концентрация определенных минералов в моче собаки становится слишком высокой. Кроме того, на образование камней влияют уровень pH мочи, объем мочи и другие факторы. Собаки чаще всего страдают от образования камней в мочевом пузыре, а не в почках (где они обычно образуются у людей). Камни в мочевом пузыре могут вызвать воспаление, предрасположенность к инфекциям мочевыводящих путей и даже стать причиной закупорки мочевыводящих путей.

Существуют разные виды камней, состоящие из различных минералов и соединений. К их числу относятся струвит, оксалат кальция, урат и цистин. Эти камни образуются в различных условиях под влиянием разных факторов, включающих уровень pH мочи и генетическую предрасположенность.

У собак также может развиться бактериальная инфекция, которая будет вызывать ощущение дискомфорта в нижнем отделе мочевыводящих путей. Кроме того, на работу мочевыводящих путей у собак оказывают влияние такие заболевания, как недержание мочи, врожденные аномалии развития и опухоли.