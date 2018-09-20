Сведения о здоровье мочевыделительной системы у собак и соответствующем питании
Заболевания мочевыделительной системы могут развиться у собаки в любой момент ее жизни в результате действия совокупности факторов, обусловленных особенностями породы или генетической предрасположенностью, образом жизни и, например, бактериальной инфекцией. Питание собаки играет важную роль в поддержании здоровья мочевыделительной системы и может использоваться в качестве вспомогательного средства для профилактики потенциальных заболеваний.
Почему здоровье мочевыделительной системы собаки играет важную роль?
Здоровая мочевыделительная система имеет очень большое значение для работы внутренних органов собаки. Мочевыделительная система собаки, включающая почки и мочевой пузырь, предназначена для переработки и выведения отходов жизнедеятельности из организма. Если возникают проблемы с почками, система больше не может выводить продукты жизнедеятельности. Заболевания мочевого пузыря могут проявляться в виде инфекций или образования камней. Эти заболевания могут вызвать чувство дискомфорта и отрицательно повлиять на общее состояние здоровья собаки.
Какие проблемы с мочевыделительной системой могут возникнуть у собак?
Как и люди, собаки могут быть предрасположены к образованию «камней» в мочевыделительной системе. Это происходит, когда концентрация определенных минералов в моче собаки становится слишком высокой. Кроме того, на образование камней влияют уровень pH мочи, объем мочи и другие факторы. Собаки чаще всего страдают от образования камней в мочевом пузыре, а не в почках (где они обычно образуются у людей). Камни в мочевом пузыре могут вызвать воспаление, предрасположенность к инфекциям мочевыводящих путей и даже стать причиной закупорки мочевыводящих путей.Существуют разные виды камней, состоящие из различных минералов и соединений. К их числу относятся струвит, оксалат кальция, урат и цистин. Эти камни образуются в различных условиях под влиянием разных факторов, включающих уровень pH мочи и генетическую предрасположенность.
У собак также может развиться бактериальная инфекция, которая будет вызывать ощущение дискомфорта в нижнем отделе мочевыводящих путей. Кроме того, на работу мочевыводящих путей у собак оказывают влияние такие заболевания, как недержание мочи, врожденные аномалии развития и опухоли.
Какие собаки предрасположены к развитию заболеваний мочевыделительной системы?
Несмотря на то, что у любой собаки могут развиться заболевания мочевыделительной системы, некоторые породы и типы собак имеют предрасположенность к этим заболеваниям. Собаки мелких пород больше предрасположены к образованию некоторых видов камней, отчасти потому, что они пьют меньше воды, имеют более концентрированную мочу и совершают мочеиспускание реже, чем более крупные собаки.
Для далматинов характерна генетическая мутация, которая влияет на процессы усвоения белка, повышая риск образования уратных камней. Английские бульдоги и некоторые другие породы также могут быть затронуты этой мутацией. Риск образования камней оксалата кальция повышается, если собака страдает избыточным весом.
Как диета может поддержать здоровье мочевыделительной системы собаки?
Диета играет важную роль в поддержании здоровья мочевыделительной системы собаки, помогая снизить риск образования определенных видов камней. Диета оказывает комплексное действие, в том числе за счет влияния на уровень рН мочи, ограничения количества веществ-предшественников камней и, в некоторых случаях, за счет стимулирования процесса растворения камней, который помогает предотвратить «перенасыщение» мочи — состояние, при котором камни образуются спонтанно.
Некоторые виды камней можно растворить с помощью ветеринарных урологических диет и лекарственных препаратов. Однако существуют виды камней, которые не растворяются, и их, возможно, придется удалять с помощью минимально инвазивных процедур или хирургического вмешательства. Если у вашей собаки развилась инфекция, врач должен назначить лечение, включающее антибиотики.
Важно предоставить собаке доступ к большому количеству воды — это будет стимулировать ее больше пить. Увеличение потребления воды помогает увеличить объем мочи, что снижает концентрацию минералов в моче и приводит к более частому мочеиспусканию, в итоге мочевыводящие пути лучше промываются. В некоторых случаях ветеринарный врач может посоветовать кормить собаку специальным кормом, стимулирующим желание собаки пить больше воды. Важно следить за тем, чтобы у собаки был постоянный доступ к чистой, свежей воде и чтобы она имела возможность часто выходить на улицу для совершения мочеиспускания.
Если вы заметили, что поведение собаки, связанное с мочеиспусканием, изменилось, обязательно посетите ветеринарного врача, чтобы он провел полное обследование животного и помог вам правильно выбрать диету для поддержания здоровья мочевыделительной системы вашей собаки.
Статьи по теме
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей