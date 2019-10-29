У собаки слабеет зрение: как диагностировать?

Существует множество заболеваний глаз, которые потенциально нарушают зрение собаки. Но его потеря может быть вызвана как врожденными или приобретенными патологиями, так и возрастными изменениями.

Диагностика слабеющего зрения является ключевым моментом в офтальмологии собак. Важно обнаружить первые симптомы заболевания. Перед тем как отправиться в ветеринарную клинику, нужно понаблюдать за тем, как собака передвигается, попробовать определить, насколько хорошо или плохо она видит. Анамнез, собранный владельцем, поможет врачу точнее поставить диагноз. Многие болезни глаз проявляются в определенном возрасте и у определенных пород собак. К примеру, у 9-летнего лабрадора с подозрением на «ночную слепоту» при офтальмологическом осмотре выявлена двусторонняя дегенерация сетчатки, что напоминает генерализованную прогрессирующую атрофию сетчатки (гПАС). У собаки с болезненным замутненным слепым глазом может быть глаукома, но если это джек рассел терьер, то ее причиной, вероятнее всего, является люксация хрусталика.

К сожалению, некоторые владельцы могут быть ненаблюдательны. Они не замечают возникновения проблем с глазами у своей собаки и затягивают с визитом к врачу. Сложно не заметить, скажем, внешние признаки глазной боли: избыточное слезотечение и блефароспазм, покраснения или выделения из глаз, замутненность радужной оболочки. Это значит, что один или оба глаза подвержены заболеванию. Но когда явных признаков боли нет, первые симптомы могут оставаться незамеченными. Характер владельца и его желание обратиться за врачебной помощью значительно влияют на диагностику заболевания на ранней стадии.

Если основным симптомом является слепота, то патология будет в той или иной степени симметрична для обоих глаз. Возможно, что в результате заболевания собака утратила зрение только в одном глазу. Это значит, что и второй глаз позднее будет также подвержен патологическому процессу. К примеру, у собак-диабетиков нередко развивается сопутствующая катаракта. При несвоевременном обращении она может развиться на обоих глазах. Нервозные собаки с острой потерей зрения часто проявляют признаки беспокойства. Но если утрата зрения происходила постепенно, собака может хорошо адаптироваться и научиться ориентироваться в пространстве.

Существуют и специальные тесты, проверяющие остроту зрения собаки.

Самые простые — реакции слежения за падающим ватным шариком. Шарик бросают сверху вниз в зоне видимости собаки и наблюдают за рефлекторным движением глазного яблока или головы. Ватный шарик лучше всего подходит для этого теста из-за низкой скорости падения, а белый цвет способствует его видимости. Каждый глаз тестируют по очереди, при этом следует учесть наложение монокулярных полей зрения. Нужно аккуратно прикрыть один глаз собаки ладонью и проверить реакцию другого глаза.

Тест — полоса препятствий. В достаточно просторном помещении на полу расставляются предметы разных размеров: стулья, корзины для бумаг, коробки. Получается лабиринт, который собака должна преодолеть. Помощник держит собаку с одной стороны лабиринта, а владелец спокойно зовет ее, чтобы оценить состояние зрения.

Тест угрозы. Рукой делается взмах в поле зрения собаки, чтобы определить, есть ли у нее реакция на угрозу, так как это условный рефлекс. Проверьте каждый глаз по очереди, не создавая воздушных потоков при движении рукой.

Нормальные признаки старения не влияют на зрение, но в пожилом возрасте может присутствовать другая патология, которую необходимо диагностировать. Наиболее частой является атрофия радужки — возрастная атрофия мышцы радужной оболочки, обычно сфинктера зрачка, расположенного ближе к центру. Край зрачка приобретает «рваный» вид, ткань радужки истончается. Атрофия радужки может стать проявлением возрастных изменений у любых животных, особенно у особей старше 10 лет, и часто встречается у мелких пород.