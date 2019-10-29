Один из самых частых вопросов о кормлении собаки — сколько корма в день ей нужно? Какова оптимальная норма для того, чтобы собака чувствовала себя хорошо.

Для того чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, нужно знать, какой породы или размера собака, ее возраст, пол, физическое состояние, условия содержания и уровень активности. Только сопоставив все данные, можно сказать, сколько корма давать собаке ежедневно.

При создании наших кормов мы стараемся максимально учитывать параметры собак, создавая линейки не только для собак определенного размера и возраста, но и специфического уровня нагрузки и состояния здоровья. Суточная норма рациона всегда указана на упаковке нашего корма. Также вы можете свериться с таблицей на сайте. И исходя из этого рассчитать количество корма на один прием для вашей собаки.

Определяя суточный рацион для своей собаки, каждый владелец должен понимать, что норма будет индивидуальна, даже если в доме живет несколько собак одной породы, потому что организм каждой собаки также индивидуален.

Так как определить сколько корма нужно собаке в день? Для активной собаки дневная норма корма будет выше, чем для пассивной. Для щенка или молодой собаки количество кормлений и объем корма также будет больше, чем для собаки пожилого возраста. Для заболевшего животного или находящегося в периоде реабилитации после болезни число кормлений и объем тоже будет иным.

При более частом кормлении рацион должен быть питательным, но объем каждого кормления — небольшим. Объем суточного рациона для собак вольерного содержания, живущих в сложных климатических условиях или выполняющих тяжелую физическую работу, к примеру, северных ездовых, пограничных и полицейских собак, также должен быть увеличен.

Немаловажно знать, что чем более питательный корм вы предлагаете своей собаке, тем меньше должен быть его объем. В противном случае собака, особенно если она выраженный пищевик, будет страдать от переедания. А оно, в свою очередь, может привести к ожирению. Это важно помнить, определяя сколько сухого корма нужно собаке.

Если вы заметили, что собаке не хватает определенной ей нормы, она не отходит от миски, худеет, значит, либо ее нагрузки не соответствуют питательности выбранного вами рациона, либо нужно добавить количество корма или увеличить частоту кормлений, если собака молодая. Когда собака постоянно просит есть, проявляет повышенный интерес к еде при обычной для нее норме кормления, но при этом ее физическое состояние удовлетворительно, — это повод обратиться к ветеринарному врачу, так как эти признаки могут указывать на гормональные нарушения. Тем более если собака начинает набирать вес при неизменном объеме корма.

На протяжении всей жизни собаки рацион может многократно меняться. Но помните, что при переходе с одного корма на другой, стоит делать это постепенно. И каждый раз нужно внимательно следить за общим состоянием своей собаки, подбирая рацион и объем корма согласно ее физическим параметрам и меняющимся условиям жизни и нагрузок.