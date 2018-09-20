Знакомство кошек с другими питомцами
Знакомство нового питомца с животными, проживающими в доме, — непростая задача. Хотя животные сами определяют свое место в иерархии, нужно проследить, чтобы они не проявляли агрессии друг к другу. Не спешите и наберитесь терпения, поскольку на этом этапе закладываются основные правила совместной жизни в будущем.
Знакомство с новым окружением, с членами новой семьи и с другими животными — очень важный этап в жизни котенка, в ходе которого станет понятно, насколько хорошо он освоится в новом доме. Важно, чтобы этот процесс протекал спокойно, потому что здоровый рост и благополучие питомца зависят от особенностей ухода и внимания владельца на раннем этапе.
Процесс знакомства животных нужно контролировать, так как в противном случае между питомцами могут возникать конфликты из-за общих ресурсов и разделения территории. Прежде чем знакомить животных, рекомендуется посетить ветеринарного врача. Это позволит вам убедиться, что у нового котенка нет заболеваний, которыми могут заразиться другие животные.
Предлагаем ознакомиться с советами, позволяющими упростить знакомство котенка с другими кошками и собаками. Также полезно знать несколько общих рекомендаций, которые помогут поддержать как проживающих в доме животных, так и нового питомца.
- В первые дни пребывания котенка в новом доме содержите его отдельно от других питомцев, чтобы он смог постепенно привыкнуть к новой обстановке.
- Для отдельного содержания нового питомца выбирайте разные комнаты и постепенно переводите его из комнаты в комнату. Так он сможет постепенно исследовать дом и не будет испытывать потребность прятаться под мебелью.
- Продолжайте уделять внимание имеющимся животным. В первые дни сохраните привилегии питомцев, которые давно живут в доме (будь то собаки или кошки).
- Успокаивайте как животных, которые давно живут в доме,
- так и нового котенка, на их территории (в тихой комнате).
- Протрите пасть и мордочку котенка тряпочкой и оботрите ей нижнюю часть стен в комнатах, куда котенок не заходит. Это позволит имеющимся животным привыкнуть к запаху нового питомца.
Знакомство котенка с собаками, живущими в доме
Если ваша собака уже знает и любит кошек, знакомство пройдет намного легче. Надлежащим образом социализированная собака будет готова принять новую кошку. Некоторые пожилые собаки могут быть не на столько терпимыми, но все равно способны научиться жить с кошкой. При первом знакомстве собаку следует держать на поводке. Кошка должна передвигаться свободно. Контролируемое и неоднократное проведение процедуры знакомства позволит вашей собаке и новой кошке научиться спокойно жить вместе.
Чтобы знакомство прошло спокойно, соблюдайте следующие рекомендации.
- Держите собаку на поводке и следите, чтобы она была спокойна (поощряйте ее за спокойное поведение).
- Следите, чтобы собака не загнала кошку в угол; отведите для их знакомства тихое помещение, где кошка может спрятаться (лучше с возможностью запрыгнуть в укрытие на высоте, где собака не сможет ее достать).
- Не принуждайте кошку к знакомству с собакой, дайте им время подружиться самостоятельно.
Знакомство котенка с кошками, проживающими в доме
Появление в доме еще одной кошки может оказаться даже более серьезным испытанием, чем появление собаки. Хотя взрослые кошки, как правило, лучше принимают котят, чем других взрослых животных, кошки по своей природе одиночки, поэтому появление нового питомца на их территории часто связано для них со стрессом. Они могут выражать свое недовольство угрожающим поведением, и может пройти несколько дней или даже месяцев, прежде чем они привыкнут к новому положению вещей.
Если вы будете знакомить животных постепенно, под своим присмотром, кошки станут меньше бояться и постепенно смирятся с присутствием друг друга. Они разделят территорию между собой, и вам придется уважать их решение.
Помните, что вы не можете заставить кошек любить друг друга, но вы можете постараться сделать так, чтобы они жили мирно рядом друг с другом.
Особенности проведения знакомства кошек
- Знакомьте кошек осторожно — помните, у них всегда должно быть достаточно места, чтобы иметь возможность спрятаться друг от друга. Найдите нейтральную территорию для знакомства. Выберите большую комнату, чтобы животные могли находиться друг от друга на достаточном расстоянии.
- Убедитесь, что обе кошки могут беспрепятственно убежать.
- Начните знакомить кошек с коротких встреч, затем в течение нескольких дней постепенно увеличивайте их продолжительность.
- Помните, что у каждой кошки должна быть своя лежанка, миска для корма и миска для воды. Делиться они не будут.
- Рекомендуется предоставить каждой кошке не менее одного лотка. Желательно также поставить один дополнительный лоток, чтобы у животных был выбор.
- Если кошки постоянно содержатся в помещении, нужно предоставить им достаточно места, где они могут играть, прятаться и исследовать окружающую обстановку. Например, можно предоставить каждой кошке отдельный игровой комплекс, который станет ее «личным пространством».
- Проблемы возникают тогда, когда территория одной кошки становится препятствием для обычной деятельности другой кошки. В связи с этим проследите за тем, чтобы каждая кошка могла есть, спать, пить и использовать лоток без столкновений с другой кошкой. В противном случае питомцы могут испытывать стресс.
Хотя вы не можете заставить животных нравиться друг другу, вы можете поощрять хорошее поведение и взаимное уважение, что позволит им жить в мире рядом друг с другом.
Как в период принятия решения о появлении котенка, так и в период привыкания питомцев друг к другу, необходимо помнить о потребностях всех ваших животных, чтобы не вызывать у них стресс.
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