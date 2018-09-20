Как питание поддерживает пищеварение кошек

У всех кошек в определенный момент жизни могут возникать желудочно-кишечные расстройства, но подходящее питание, подобранное по совету ветеринарного врача, может помочь справиться с проблемами чувствительного пищеварения, а также смягчить симптомы и облегчить дискомфорт.

Роль белка в питании кошки

Белок является строительным материалом для организма кошки — от кожи и шерсти до когтей и антител. Аминокислоты из белка могут быть преобразованы в глюкозу, которая необходима для правильной работы мозга, почек и выполнения функции эритроцитов. Кроме того, глюкоза обеспечивает кошку энергией.

К сожалению, белок также может быть одной из основных причин нарушений работы желудочно-кишечного тракта, если организм кошки не может его легко переварить, а также если у нее аллергия или непереносимость того или иного белка. Легкоусвояемые белки могут помочь смягчить проявление этих признаков, так как они меньше нагружают пищеварительный тракт при всасывании питательных веществ. Диеты для кошек с пищевой аллергией или непереносимостью включают только один источник белка, например белки, прошедшие интенсивный гидролиз, или менее распространенные белки, что снижает вероятность клинического проявления заболевания.

Жиры в питании кошки

Жиры — это богатый источник энергии для кошки, который дает ей в два раза больше энергии, чем белки или углеводы, при одинаковом их количестве. Незаменимые жирные кислоты также важны для здоровой работы некоторых органов (например, кожи). Кроме того, жиры являются источником калорий для кошек с недостаточным весом.

Однако чрезмерное количество жиров может с трудом перевариваться. Ветеринарный врач посоветует правильное количество жиров, необходимых вашей кошке, в соответствии с ее степенью упитанности, возрастом и образом жизни, чтобы обеспечить животное питательными веществами и избежать ненужной нагрузки на пищеварительную систему.

Углеводы в питании кошки

Кошки не нуждаются в углеводах так, как люди, но это хороший источник глюкозы, который может обеспечить энергией. Существует заблуждение, что кошки, как и люди, могут страдать от непереносимости глютена или целиакии, однако не было зарегистрировано ни одного такого случая. Кошкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта полезно давать такие источники легкоусвояемых углеводов, как рис.