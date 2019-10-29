У кошки текут глаза. Что делать?

Есть некоторые породы, для которых слезотечение является почти нормой. К таким породам относятся персидские, экзотические, британские кошки, шотландские, бурманские и все другие породы, для которых характерна короткая, иногда почти плоская мордочка (так называемого брахицефалического типа). Более или менее сильное слезотечение не является признаком заболевания, если слезы прозрачные и покраснения глаз нет.

У сфинксов и рексов также часто бывает слезотечение, но причина не в строении черепа, а в завороте век. Эта проблема не требует лечения. Нужна лишь регулярная гигиеническая обработка глаз, и удаление слезного камня, если так посоветует ветеринарный врач.

Чаще всего слезотечение — возрастной признак. У маленьких котят (от 2 недель до 2 месяцев) и пожилых кошек (старше 8 лет) могут течь слезы. Если выделения из глаз прозрачные, а глаза не имеют признаков воспаления, то следует просто регулярно проводить гигиеническую обработку глаз. Однако у котят и старых животных слезотечение может указывать на снижение уровня иммунитета. Поэтому следует показать животное ветеринарному врачу и провести полноценное обследование.

Другой причиной слезотечения, не связанной с инфекционным поражением глаз, является аллергия. Ее могут вызывать аллергены, находящиеся в воздухе, поступающие с пищей, или бытовая химия, используемая для обработки дома, в том числе предметов содержания животных. Для аллергии характерно также поражение глаз. Кошка будет тереть глаза лапой. Прежде всего, необходимо выяснить причину возникновения аллергии и по возможности устранить ее. Для выбора антигистаминного или гормонального противовоспалительного препарата необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

В случае попадания в глаза или в слезные протоки болезнетворных микрооргонизмов (бактерии, вирусы, грибки) слезотечение может стать признаком развивающегося заболевания. Характерно внезапно возникающее слезотечение, часто выделения непрозрачные или имеющие буроватый оттенок. В этом случае следует срочно обратиться к специалисту для определения возбудителя и назначения соответствующего лечения.

Если выделения из глаз незначительны, для гигиенической обработки глаз (без признаков инфекционного или аллергического поражения) можно ограничиться нейтральными средствами. Не промывайте глаза кошке чайной заваркой. Сейчас в зоомагазинах представлено огромное количество лосьонов для гигиенической обработки глаз. Если вы хотите воспользоваться таким лосьоном, то необходимо только определиться, что подходит именно вашей кошке.