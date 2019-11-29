Перелом хвоста у кошки

Причиной перелома может стать:

Защемление дверью,

Укусы сородичей или собак,

Наезд колесом,

Падение с высоты,

Применение к хвосту грубой силы,

Падение на хвост тяжелых предметов.

Перелом хвоста может быть открытым и закрытым. Закрытый перелом необходимо дифференцировать с вывихом хвоста, однако установить окончательный диагноз возможно только в рентгенологическом кабинете ветеринарной клиники.

Признаки этой травмы следующие:

Часть хвоста находится под углом к остальной части,

Имеются припухлости и видимые повреждения хвоста,

Часть хвоста неподвижна или нечувствительная,

Коша не может управлять хвостом,

Наблюдаются запоры и задержка мочеиспускания,

Непроизвольное мочеиспускание или недержание кала.

Перелом хвоста тем опаснее, чем ближе к основанию он находится. При этом у кошки наблюдается общая слабость и вегетативные нарушения. Если перелом произошел в кончике хвоста, лишенная иннервации и кровоснабжения часть хвоста отсыхает и отпадает в течение 1–2 недель.

Первая помощь

Первое что нужно сделать, наложить на хвост охлаждающий пакет и как можно скорее доставить кошку ветеринарному травматологу. Рентген покажет, является ли полученная травма переломом. В зависимости от степени повреждения, проводится хирургическая операция по восстановлению правильного положения позвонков и их фиксации, однако чаще всего осуществляют ампутацию части хвоста выше перелома. Заживление перелома хвоста длительный процесс, который может повлечь за собой ни одну операцию, поэтому владельцы чаще всего выбирают ампутацию.

Восстановительный период

В период восстановления после операции кошке назначаются соответствующие медикаменты.

Владельцы должны помнить, что перелом хвоста — это очень болезненная травма, которая требует ветеринарного вмешательства и может иметь неприятные последствия в виде воспаления.