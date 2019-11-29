Перелом хвоста у кошки
Причиной перелома может стать:
- Защемление дверью,
- Укусы сородичей или собак,
- Наезд колесом,
- Падение с высоты,
- Применение к хвосту грубой силы,
- Падение на хвост тяжелых предметов.
Перелом хвоста может быть открытым и закрытым. Закрытый перелом необходимо дифференцировать с вывихом хвоста, однако установить окончательный диагноз возможно только в рентгенологическом кабинете ветеринарной клиники.
Признаки этой травмы следующие:
- Часть хвоста находится под углом к остальной части,
- Имеются припухлости и видимые повреждения хвоста,
- Часть хвоста неподвижна или нечувствительная,
- Коша не может управлять хвостом,
- Наблюдаются запоры и задержка мочеиспускания,
- Непроизвольное мочеиспускание или недержание кала.
Перелом хвоста тем опаснее, чем ближе к основанию он находится. При этом у кошки наблюдается общая слабость и вегетативные нарушения. Если перелом произошел в кончике хвоста, лишенная иннервации и кровоснабжения часть хвоста отсыхает и отпадает в течение 1–2 недель.
Первая помощь
Первое что нужно сделать, наложить на хвост охлаждающий пакет и как можно скорее доставить кошку ветеринарному травматологу. Рентген покажет, является ли полученная травма переломом. В зависимости от степени повреждения, проводится хирургическая операция по восстановлению правильного положения позвонков и их фиксации, однако чаще всего осуществляют ампутацию части хвоста выше перелома. Заживление перелома хвоста длительный процесс, который может повлечь за собой ни одну операцию, поэтому владельцы чаще всего выбирают ампутацию.
Восстановительный период
В период восстановления после операции кошке назначаются соответствующие медикаменты.
Владельцы должны помнить, что перелом хвоста — это очень болезненная травма, которая требует ветеринарного вмешательства и может иметь неприятные последствия в виде воспаления.
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