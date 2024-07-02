Если у кошки грибок

Почти все грибковые заболевания возникают у кошек при существенном снижении иммунитета. Это происходит при недостаточном и неполноценном кормлении, при стрессе, малоподвижном образе жизни в ограниченном пространстве.

Первым способом профилактики является качественное содержание кошки. Чаще заражению способствует скученное содержание, за частую самые частые пациенты — это кошки содержащиеся в крупных питомниках. При наличии в анамнезе заболеваний снижающих барьерную функцию кожи (атопический дерматит) возрастает риск рецидивирования гибковых заболеваний кожи, таким пациентам рекомендовано наблюдение у дерматолога). Длительное лечение и применение гормональных противовоспалительных препаратов (кортикостероидов) также часто приводят к развитию грибковых заболеваний.

Как лечить грибок у кошек?

Несмотря на то, что грибковые заболевания у кошек чаще всего поражают кожу или слизистые, применение только наружных средств лечения может быть недостаточно. В случае если заболевание было вылечено полностью, существует риск развития рецидива, потому что грибковые агенты вырабатывают резистентность к препарату. Системные же противогрибковые заболевания обладают высокой токсичностью для кошек. Лечение ими может осуществляться только после постановки точного диагноза под контролем ветеринарного врача.

В каждом конкретном случае подход к лечению больного животного будет различен. Для лечения одних пациентов достаточно применение противогрибковых кремов и мазей, в другом случае показано применение кожных антисептиков, купание с противогрибковыми шампунями. В некоторых случаях может потребоваться применение системной противогрибковой терапии.

В некоторых случаях при гененрализованном течении дерматофитии для достижения наилучшего терапевтического ответа может потребоваться бритье больного животного, с сочетанием системной терапии и купанием с использованием противогрибковых шампуней.

В любом случае для постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения необходимо обратиться к специалисту.

Споры грибка способны жить в помещении годами, поэтому, чтобы избежать повторного заражения людей и животных, необходимо проводить регулярную обработку помещения дезинфицирующими растворами во время лечения и в течение месяца после выздоровления.