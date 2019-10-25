Бешенство (Rabies) — это серьезное заболевание плотоядных, которое в 99% случаев заканчивается смертью животного. Борьба с этим заболеванием имеет государственное значение, так как оно смертельно опасно для человека.

Дикие и одичавшие животные являются постоянным резервуаром для сохранения этого заболевания, многие из них, особенно часто грызуны, становятся бессимптомными носителями. Ежегодно в мире погибает от бешенства до 30 тыс. человек. В 2016 году в Подмосковье был зафиксирован случай смерти от бешенства домашнего кота, владельцы и домочадцы получили профилактические сыворотки.

Симптомы бешенства у кошек

Симптомы бешенства у заболевшей кошки обычно проявляются в течение трех недель, однако зафиксированы случаи, когда инкубационный период после контакта с носителем вируса продолжался несколько месяцев.

Бешенство у кошек может протекать в трех формах: буйная, паралитическая, атипичная.

Первая форма выражается в изменении поведения кошки: сначала она становится чрезмерно ласковой и привязчивой к хозяину, затем нарастает агрессия и позже — депрессивное состояние и паралич. Кошка может расчесывать место внедрения вируса, появляется обильное слюнотечение, из-за спазма мышц глотки кошка не может пить. Поведение кошки лишено логики, она набрасывается на движущиеся предметы и людей. Смерть наступает в течение 2–4 дней от начала заболевания.

При паралитической форме кошка отказывается от еды и воды, прячется в темных местах, у нее развивается паралич нижней челюсти, конечностей и затем — всего тела. Смерть наступает в течение 5-ти дней.

Третья форма очень редкая и самая опасная для человека. Ее симптомы могут быть разнообразными — депрессия, вялость, отказ от еды и воды, рвота, понос, судороги. Заболевание может продолжаться несколько месяцев, и в этот период кошка способна заражать людей и других животных.

Распространение бешенства

Домашняя кошка может заболеть бешенством от укуса заболевшего животного или при поедании зараженных грызунов. Также возможно заражение при попадании слюны больного бешенством животного на поврежденную кожу. В группу риска входят кошки, которые свободно посещают улицу.

Благодаря вакцинации заболевание на данный момент считается редким, однако дикие хищники, заболевшие бешенством, часто покидают свою территорию и набрасываются на домашних животных. Чаще всего бешенством болеют дикие лисы.

Вакцинация против бешенства

Вакцинация против бешенства контролируется на государственном уровне. Прививка действует в течение трех лет, однако, если кошка участвует в выставках и путешествует, вакцинация должна проводиться ежегодно. Котят прививают в возрасте старше 3 месяцев однократно.