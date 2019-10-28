Котенок плохо ест?

Котенок в период активного роста нуждается в полноценном сбалансированном питании. Это важно как для формирования здорового организма, так и обеспечения животного необходимой энергией. Корм должен содержать все необходимые для кошки нутриенты. Но что делать, если котенок крайне привередлив в питании?

Во-первых , для того чтобы заинтересовать животное, пища должна иметь высокую вкусовую привлекательность. Предлагаемые продукты должны иметь определенные компоненты, которые будут активно воздействовать на органы обоняния кошек, а также на вкусовые рецепторы.

Как стоит кормить котенка? Конечно, потребности в корме зависят от возраста животного. Чем моложе котенок, тем больше он потребляет молоко кошки-матери и менее заинтересован в еде помимо этой. Далее, с отлучением от кошки, пищевые предпочтения неизбежно меняются. Также с возрастом меняется и частота приема пищи: в возрасте до 3 месяцев котят следует кормить 6 раз в сутки, с 3 до 4 месяцев — до 5 раз, с 5–6 месяцев — не менее 4 раз, позже достаточно и 2-разового кормления. Лучше всего давать корм порционно, понемногу, но с частыми интервалами. Это благотворно скажется как на пищеварении, так и на стимуляции аппетита животного.

Кормление котенка не должно вызывать у него стресс. Миски с кормом и водой должны быть легко доступны, удобно расположены. Если какие-либо посторонние факторы вызывают стресс у котенка, он может отказываться от еды. Это могут быть другие животные (кошки, собаки) резкие и громкие звуки, большое скопление людей. Животное должно принимать пищу в безопасном и комфортном месте, тогда проблем с аппетитом не возникнет.

Также следует учесть, что если проблемы с аппетитом наблюдаются после переезда в новый дом, то вся ситуация в целом может рассматриваться как стрессогенная. Дайте питомцу немного времени на то, чтобы освоиться.