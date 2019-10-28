Как перевести котенка на сухой корм?

Сухой корм как основа рациона домашнего питомца — удобный и оправданный выбор, ведь такой корм содержит все необходимые питательные вещества в нужных пропорциях. Однако котята не всегда заранее приучены к сухому корму. И тогда процесс приучения вашего питомца к новой пище ложится на ваши плечи.

Самое главное, что нужно помнить, — переводить котенка на сухой корм можно не раньше, чем у него появится желание что-либо грызть (провода, плинтус, предметы быта), обычно это можно заметить у котят с месячного возраста, что связано с прорезыванием молочных зубов. Отведите на приучение к новой пище 5-6 дней и запаситесь терпением. Ведь для маленького котенка переход на новый вид корма — важный этап созревания как психологического, так и физического, и требуется некоторое время для адаптации пищеварительной системы к поступлению новых питательных веществ (кроме молочного белка и жира).

Во-первых, промежуточным вариантом перехода от материнского молока к сухому корму может стать влажный корм с мягкой текстурой — мусс, например, ROYAL CANIN® Mother and Babycat. Постепенно можно вводить и сухой корм, его можно оставить в отдельной миске, для стимуляции интереса или несколько крокет добавить в паштет, когда котенок будет есть его охотно и в достаточном количестве. Для начала переходного периода лучше размачивать немного сухого корма для котят первой фазы роста (например, ROYAL CANIN® Mother and Babycat, т.к. в нем меньше крахмала и больше ценных в этот период источников энергии — жиров) в теплой воде до набухания. Разомните разбухшие крокеты вилкой в однородный паштет и предложите котенку пока тот не остыл (в теплом виде). Не оставляйте в миске мусс или размоченный корм, так как он быстро портится, готовьте порцию только на один прием. В следующие несколько дней подмешивайте все больше размоченного корма и уменьшайте долю привычного корма.

Начиная с 4–5-го дня можно подсыпать в размоченный корм уже сухие гранулы и в оставшиеся дни увеличивать долю сухого корма, пока его количество не достигнет 100%. Разделите суточную норму корма на необходимое количество кормлений (чем младше котенок. тем чаще его стоит кормить, но малыми порциями), не превышайте рекомендованные нормы, помните, желудок у котенка очень мал, не стоит его набивать полностью, это ухудшает пищеварение.

При переводе на сухой корм необходимо очень внимательно наблюдать за состоянием здоровья котенка. Главным показателем здесь будет стул питомца. Если у котенка начался понос или запор, появились признаки аллергических реакций, необходимо срочно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Специалист сможет дать совет по подбору подходящего рациона.

При переходе на сухой корм не вводите без рекомендации ветеринарного врача дополнительные витамины или калорийные лакомства. И не забывайте, что при кормлении сухим кормом у котенка всегда должно быть достаточно чистой воды.

Любовь к котенку, а также немного усилий и терпения помогут вам быстро и безболезненно приучить вашего питомца к новому для него корму, чтобы он рос здоровым.