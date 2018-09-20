​Как распознать стресс у кошек

Профилактика стресса у кошек и снижение его уровня

Что можно сделать, чтобы снизить уровень стресса и беспокойства у кошки? Во-первых, следует свести к минимуму воздействие обстоятельств, вызывающих стресс. Например, вместо того чтобы брать питомца с собой в поездку, воспользуйтесь услугами специалиста по присмотру за кошками, чтобы животное оставалось там, где будет чувствовать себя в безопасности.

В ветеринарной практике используется понятие «обогащение среды», которое описывает способы создания более комфортных для животных условий содержания. Кошки могут испытывать скуку, что также может привести к появлению поведенческих нарушений. По своей природе кошки любят охотиться, поэтому при любой возможности вовлекайте их в игры.

Дополнительные лотки или кормушки для кошек также могут способствовать снижению стресса у кошек. Это поможет снизить уровень конкуренции между несколькими кошками, живущими в доме. Многие кошки любят взбираться на вертикальные поверхности, поэтому можно приобрести дерево для кошек, взобравшись на которое они смогут с безопасного расстояния наблюдать за тем, что происходит вокруг. Специальные питьевые фонтанчики — еще один способ развлечь кошек, одновременно побуждая их пить больше воды.

Есть и другие способы, к которым можно прибегнуть для уменьшения стресса животных, если перечисленные выше меры не дали результата. Можно приобрести феромоны для кошек (химические вещества, распыляемые в окружающей среде, которые воздействуют на поведение животного). Они продаются в виде диффузоров и спреев и помогают снизить уровень стресса. Во многих ветеринарных клиниках применяют феромоны как успокаивающее средство для кошек.

Ветеринарный врач может порекомендовать давать кошке рецептурное лекарственное средство. Если вы по какой-либо причине не можете давать кошке лекарственные препараты перорально, решением может стать специальная диета, содержащая нутриенты для снижения уровня стресса.

Посетите ветеринарного врача

Ветеринарный врач — лучший источник информации о стрессе у кошек. Он сможет посоветовать, что необходимо сделать, чтобы дорога до клиники не усугубила стрессовое состояние животного. Когда причина стресса будет установлена, можно обсудить возможность использования специального диетического корма для кошек, пребывающих в стрессе.