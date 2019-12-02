Котенок не ест

Маленькие котята, приученные к обычной еде, могут отказываться от пищи по многим причинам, но можно их разделить на две группы.

Психологические причины

Если вы только что принесли котенка домой, он может сразу отказаться от любой пищи. Не торопите его. Сначала котенок должен освоиться на новом месте. Самое лучшее в данном случае — оставить его одного в отдельном помещении (в комнате, например) с домиком, где он мог бы спрятаться, с едой, водой и лотком. Когда котенок освоится, он сам найдет еду и обязательно поест. Главное в такой ситуации — снять стресс.

Но если котенок, уже живущий у вас и привыкший к вам, перестал есть, обратите внимание: не меняли ли вы что-нибудь в его питании? Возможно, вы изменили рацион, место кормления или даже просто миску. В таком случае котенку что-то не нравится, и лучше всего разобраться, что именно. Если ему не нравится место кормления, постарайтесь поменять его или вернуться к прежнему. Поставьте старую миску для еды или максимально похожую на нее. А если не нравится еда, то вернитесь к прежней, а потом постепенно переводите на новую.

Ветеринарные проблемы

Самым безобидным вариантом отказа от еды является переедание. Обратите внимание, много ли пьет котенок? Какое у него настроение? Если котенок много пьет, весел и активен, то, скорее всего, он просто переел. Подождите немного, уберите всю еду и пропустите одно кормление. Аппетит должен восстановиться.

Если же котенок вялый, малоподвижный, шерсть у него блеклая, а сам он даже не притрагивается к еде, это весомый повод обратиться к ветеринарному врачу. Скорее всего, ваш питомец болен. И чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем больше вероятность благополучного исхода болезни. Заболевания, которые сопутствуют потере аппетита, могут быть различными: болезни печени, желудочно-кишечного тракта, крови, заболевания поджелудочной железы, почек. Поэтому поход к ветеринарному врачу откладывать не стоит.

Нужно помнить, что здоровый котенок может не есть около суток, но дальнейший отказ от еды грозит большими проблемами со здоровьем котенка.