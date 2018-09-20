У моей кошки выпадает шерсть
Любой владелец кошки хотел бы, чтобы ее шерсть всегда выглядела здоровой и блестящей, и беспокоится, если шерсть у животного начинает выпадать. Несмотря на то, что небольшая потеря шерсти в результате линьки — это естественный процесс, слишком сильное выпадение шерсти может сигнализировать о более серьезной проблеме.
Выпадение шерсти у кошек при стригущем лишае
Стригущий лишай — одна из наиболее распространенных причин выпадения шерсти у кошек. Эта грибковая инфекция очень заразна и часто встречается у котят или кошек, содержащихся группами. Основной возбудитель этого заболевания — грибок Microsporum canis, который передается при контакте с зараженными животными и предметами, сохраняя жизнеспособность в течение нескольких месяцев.
Грибок проникает в кожу кошки в местах укусов, царапин или иных повреждений, поражая поверхностный слой кожи и волосяные фолликулы. Если у вашей кошки есть повреждения кожи в труднодоступных для вылизывания местах, например на морде, риск заражения стригущим лишаем будет для нее более высоким, так как вылизывание помогает животному избавиться от возбудителя инфекции, не допустив развития симптомов. Кроме того, риск развития инфекции повышен для кошек с ослабленной иммунной системой: например, в период болезни или получения лекарственных препаратов.
Симптомы стригущего лишая у кошек проявляются по-разному, но скорее всего вы заметите выпадение шерсти на участках неправильной или округлой формы. Кожа на таких участках может покраснеть и (иногда) шелушиться. Шерсть кошки может также стать ломкой или выглядеть не так, как обычно.
Стригущий лишай можно полностью вылечить, но для этого необходимо пройти несколько этапов лечения: устранение самой инфекции, уничтожение оставшихся спор и тщательная санитарная обработка помещений, где живет кошка. В домашних условиях стригущий лишай может быть крайне заразным для людей, поэтому, если вы заметите какие-либо признаки этого заболевания у вашей кошки, необходимо как можно скорее проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции.
Выпадение шерсти у кошки из-за чрезмерного вылизывания
Вылизывание — это важный для кошек способ поддержания чистоты и здоровья кожи. Однако чрезмерное вылизывание может привести к выпадению шерсти и другим неприятным последствиям.
Когда кошка вылизывает себя, она с помощью своего шероховатого языка очищает шерсть и кожу от паразитов, отмерших волосков, органических загрязнений и воздействия других раздражающих факторов. Но движения языка могут повреждать волоски, что приводит к выпадению шерсти. Если ваша кошка постоянно вылизывает одно и то же место, вы в конце концов заметите, что там появляется проплешина или состояние шерсти в этом месте ухудшается. Поскольку при чрезмерном вылизывании кошка проглатывает большее количество шерсти, чем обычно, в ее желудочно-кишечном тракте могут образоваться волосяные комочки, так как ее пищеварительная система не способна переработать такое количество шерсти и успешно вывести его из организма животного.
Чрезмерное вылизывание может быть признаком проблем с поведением: если кошка испытывает стресс, она может использовать вылизывание в качестве замещающего поведения, чтобы успокоиться. Причиной также может быть скука: если окружающая обстановка не стимулирует игровую деятельность животного, кошка вылизывает себя больше, чем необходимо. Если вы заметили признаки чрезмерного вылизывания у своей кошки, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, который сможет определить причины такого поведения вашего питомца.
Выпадение шерсти у кошки из-за нарушений в питании
Если корм не содержит всех необходимых питательных веществ для поддержания здоровья кожи и шерсти, у кошки может ухудшиться качество шерсти или наблюдаться ее выпадение.
Для эффективного роста шерсти и поддержания кожи в здоровом состоянии кошке необходимо большое количество белка: около 30% от ежедневной нормы потребления белка используется для обновления и формирования клеток кожи. Недостаток высококачественного белка в рационе или потребление белка, который трудно усваивается организмом, может привести к истончению, ломкости шерсти и даже к ее выпадению.
Витамины А и Е также очень важны для поддержания здоровья шерсти кошки и предотвращения ее выпадения. Они регулируют рост клеток и действуют как природные антиоксиданты. Недостаток этих витаминов может привести к нарушению выработки основного компонента шерсти — кератина.
Как правило, выпадение шерсти у кошек можно устранить с помощью комплексных мер: ветеринарных препаратов, изменений в условиях содержания и корректировки рациона. Обратитесь к ветеринарному врачу, который определит причину выпадения шерсти у вашей кошки и предложит лучшее решение этой проблемы.
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